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Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми
Источник материала: ОНТ
Учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию, сегодня Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми.
Призыв ко всем – от губернаторов до председателей райисполкомов. Причём совсем не обязательно дожидаться просьб о помощи. Контроль за ситуацией возложен на Администрацию Президента.
Надо сказать, что в процесс уже активно вовлечены общественные организации. Ни один одинокий пожилой человек не должен быть забыт – именно на такой принцип работы с наиболее уязвимыми категориями населения ориентирует Александр Лукашенко.
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Учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию, сегодня Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе...
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