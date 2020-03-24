Источник материала: ОНТ

Учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию, сегодня Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми.

Призыв ко всем – от губернаторов до председателей райисполкомов. Причём совсем не обязательно дожидаться просьб о помощи. Контроль за ситуацией возложен на Администрацию Президента.

Надо сказать, что в процесс уже активно вовлечены общественные организации. Ни один одинокий пожилой человек не должен быть забыт – именно на такой принцип работы с наиболее уязвимыми категориями населения ориентирует Александр Лукашенко.

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