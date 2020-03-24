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Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми

24.03.2020 22:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми

Учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию, сегодня Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми. 

Призыв ко всем – от губернаторов до председателей райисполкомов. Причём совсем не обязательно дожидаться просьб о помощи. Контроль за ситуацией возложен на Администрацию Президента. 

Надо сказать, что в процесс уже активно вовлечены общественные организации. Ни один одинокий пожилой человек не должен быть забыт – именно на такой принцип работы с наиболее уязвимыми категориями населения ориентирует Александр Лукашенко. 

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Учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию, сегодня Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе...
 
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