|
Почем купили те самые аукционные квартиры в Минске с начальной ценой в 35 и 38 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
Сегодня на государственной площадке «БелЮрОбеспечение» прошли торги по продаже двух квартир в Минске, начальная цена которых была очень привлекательной из-за роста курса валют и составляла всего 35 и 38 тысяч долларов соответственно. Сколько покупателей претендовало на это жилье и за сколько оно ушло с молотка — в материале.
Квартиры реализовывались органами Главного управления юстиции Мингорисполкома для погашения долгов собственника этого жилья — ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт». Начальная цена на них была сформирована еще при курсе в районе 2,25 рубля за доллар и прописана исключительно в белорусской валюте. Учитывая, что сегодня курс в обменниках 2,65 рубля за доллар, то в американской валюте начальная цена этой недвижимости снизилась примерно на 20%. Из обременений жилья — договоры найма, что в теории не должно стать глобальной проблемой для новых собственников.
Еще одна проданная сегодня
Начальная ее цена была 100,4 тысячи рублей (около 38 тысяч долларов). На нее претендовало 12 участников и она ушла с молотка за 144,2 тысячи рублей или 53,3 тысячи долларов.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько людей претендовало на это жилье и за сколько оно ушло с молотка - в материале.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)