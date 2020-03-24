Почем купили те самые аукционные квартиры в Минске с начальной ценой в 35 и 38 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Сегодня на государственной площадке «БелЮрОбеспечение» прошли торги по продаже двух квартир в Минске, начальная цена которых была очень привлекательной из-за роста курса валют и составляла всего 35 и 38 тысяч долларов соответственно. Сколько покупателей претендовало на это жилье и за сколько оно ушло с молотка — в материале.





Квартиры реализовывались органами Главного управления юстиции Мингорисполкома для погашения долгов собственника этого жилья — ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт». Начальная цена на них была сформирована еще при курсе в районе 2,25 рубля за доллар и прописана исключительно в белорусской валюте. Учитывая, что сегодня курс в обменниках 2,65 рубля за доллар, то в американской валюте начальная цена этой недвижимости снизилась примерно на 20%. Из обременений жилья — договоры найма, что в теории не должно стать глобальной проблемой для новых собственников.

Однокомнатная квартира с начальной стоимостью 93,4 тысячи рублей (около 35 тысяч долларов) находится на улице Беды, 25. На нее претендовало 16 участников и она ушла с молотка за 127,7 тысяч рублей или около 48,1 тысяч долларов.









Общая площадь — 37 квадратных метров. Находится на пятом этаже девятиэтажки.

Еще одна проданная сегодня квартира «Горизонта» находится в Сухарево. «Двушка» площадью 50,5 метра расположена на Шаранговича, 62, на седьмом этаже девятиэтажки.













Начальная ее цена была 100,4 тысячи рублей (около 38 тысяч долларов). На нее претендовало 12 участников и она ушла с молотка за 144,2 тысячи рублей или 53,3 тысячи долларов.