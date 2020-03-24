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Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Комментарий Сергея Румаса

24.03.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 марта Совет министров собрался на специальное совещание, чтобы обсудить комплекс мер помощи предприятиям в этот сложный период, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни план направят Президенту.

Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Комментарий Сергея Румаса

Сергей Румас также прокомментировал еще одну актуальную тему – поставок нефти. Накануне стало известно, что ее российские компании будут поставлять в Беларусь без премии.

Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Комментарий Сергея Румаса

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Премия составляет в цене 11,7 долларов. Из этой премии 11,7 долларов 7 долларов снижают компании, то есть компании будут поставлять с премией в цене 4,7 доллара. Вот эти 4,7 доллара будет урегулировано межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя.

«Роснефть», как и другие компании, не соглашалась поставлять нефть без премии. Она ставила на уплате полной премии за нефть. И Республика Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия поставки нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты за нефть.

Приоритет отдадут тем компаниям, которые в сложное для нас время поставляли нефть таким образом.

Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Комментарий Сергея Румаса

Люди в материале: Сергей Румас

 
 
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Новости Беларуси. 24 марта Совет министров собрался на специальное совещание, чтобы обсудить комплекс мер помощи предприятиям в этот сложный период, сообщили в...
 
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