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Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Комментарий Сергея Румаса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 марта Совет министров собрался на специальное совещание, чтобы обсудить комплекс мер помощи предприятиям в этот сложный период, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни план направят Президенту.
Сергей Румас также прокомментировал еще одну актуальную тему – поставок нефти. Накануне стало известно, что ее российские компании будут поставлять в Беларусь без премии.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
«Роснефть», как и другие компании, не соглашалась поставлять нефть без премии. Она ставила на уплате полной премии за нефть. И Республика Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия поставки нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты за нефть.
Приоритет отдадут тем компаниям, которые в сложное для нас время поставляли нефть таким образом.
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Новости Беларуси. 24 марта Совет министров собрался на специальное совещание, чтобы обсудить комплекс мер помощи предприятиям в этот сложный период, сообщили в...
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