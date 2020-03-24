Джиган вернулся из США и вместо карантина устроил вечеринку

Источник материала: ОНТ

Рэпер Джиган недавно вернулся из США и вместо того, чтобы провести в самоизоляции две недели, устроил вечеринку, пишет kp.by.

Артист после возвращения из Майами должен был изолироваться на две недели, однако он пригласил в свой загородный дом гостей, которые транслировали встречу в Instagram. Музыканты танцевали и весело проводили время в домашней студии рэпера, сочиняли треки, курили кальян и сигары.

Джиган заявил, что прилетел из Америки домой, им сказали сидеть две недели в изоляции, но он чувствует себя хорошо.

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