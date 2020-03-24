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Илья Шиманович: Что касается переноса Игр на год, можно будет ещё больше проработать элементы в технике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обычно чемпионаты страны – шанс для молодых и перспективных показать себя. Однако и те, кому уже ничего доказывать не нужно, тоже нашли мотивацию.
Илья Шиманович, призер чемпионатов мира и Европы по плаванию:
Наталья Федорцова:
Илья Шиманович:
Наталья Федорцова:
Илья Шиманович:
Наталья Федорцова:
Илья Шиманович:
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Илья Шиманович: Что касается переноса Игр на год, можно будет ещё больше проработать элементы в технике
Новости Беларуси. Обычно чемпионаты страны – шанс для молодых и перспективных показать себя. Однако и те, кому уже ничего доказывать не нужно, тоже нашли мотивацию....
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