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Более 10 котельных на местных видах топлива появятся в Минской области в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 10 котельных на местных видах топлива появятся в Минской области в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
От этого ждут комплексного экономического эффекта. В первую очередь, появятся новые рабочие места. Также местные виды биотоплива полностью заменяют газ и тем самым уменьшают расходы пополам.
Василий Шашок, генеральный директор ЖКХ Минской области:
В 2019 году в Минской области было возведено шесть таких котельных. Всего в области их более 570 (это около 60 % от общего числа).
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Новости Беларуси. Более 10 котельных на местных видах топлива появятся в Минской области в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. От этого...
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