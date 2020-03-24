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Более 10 котельных на местных видах топлива появятся в Минской области в 2020 году

24.03.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 10 котельных на местных видах топлива появятся в Минской области в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 10 котельных на местных видах топлива появятся в Минской области в 2020 году

От этого ждут комплексного экономического эффекта. В первую очередь, появятся новые рабочие места. Также местные виды биотоплива полностью заменяют газ и тем самым уменьшают расходы пополам.

Более 10 котельных на местных видах топлива появятся в Минской области в 2020 году

Василий Шашок, генеральный директор ЖКХ Минской области:
На сегодняшний день там себестоимость гигакалории составляет порядка 60-70 рублей, притом что себестоимость средняя по области по газу порядка 110 рублей. Вот такой экономический эффект.

Более 10 котельных на местных видах топлива появятся в Минской области в 2020 году

В 2019 году в Минской области было возведено шесть таких котельных. Всего в области их более 570 (это около 60 % от общего числа).

Люди в материале: Василий Шашок

 
 
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Новости Беларуси. Более 10 котельных на местных видах топлива появятся в Минской области в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. От этого...
 
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