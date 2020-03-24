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«Лістапад» открывает прием заявок
Источник материала: ОНТ
Вновь вскружит голову «Лістапад»! Крупнейший кинофестиваль страны открывает прием заявок.
Показать свое творчество режиссеры смогут как в и игровом, документальном кино, так и фильмах для детей. Всего – шесть конкурсных программ. Важное условие – возраст полнометражных картин не должен превышать полутора лет. Короткометражные работы тоже приветствуются. Но лишь в национальном конкурсе и конкурсе национальных киношкол. Прием заявок – до конца августа.
Свою афишу международный кинофестиваль «Лістапад» представит в 27-й раз уже в ноябре. Ежегодно форум собирает больше 150 картин. Дополняют программу мастер-классы, ретроспективные показы, лекции.
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Вновь вскружит голову «Лістапад»! Крупнейший кинофестиваль страны открывает прием заявок. Показать свое творчество режиссеры смогут как в и игровом,...
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