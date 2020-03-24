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Пожилым одиноким людям начали доставлять продукты и лекарства на дом

24.03.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске стартовала социальная профилактическая акция «Мы заботимся о вас», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пожилым одиноким людям начали доставлять продукты и лекарства на дом

Для профилактики распространения вирусных инфекций мобильные бригады социальных работников будут доставлять продукты и лекарства на дом одиноким пожилым людям, которые находятся в группе риска. Оставить заявку можно, позвонив на горячую линию с 8:00 до 17:00 в любой из 9 территориальных центров столицы.

Пожилым одиноким людям начали доставлять продукты и лекарства на дом

Пожилым одиноким людям начали доставлять продукты и лекарства на дом

Пожилым одиноким людям начали доставлять продукты и лекарства на дом

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
На территории города Минска более 38 тысяч граждан из числа одиноко проживающих. И очень хотелось бы, чтобы мы вместе с вами обратились к тем родственникам, членам семей, которые живут в Минске. Хотелось бы, чтобы каждое утро они начинали со звонка родному и близкому человеку, интересовались о состоянии его здоровья и о том, какая помощь ему нужна (продукты питания, лекарства и многое другое).

Пожилым одиноким людям начали доставлять продукты и лекарства на дом

Екатерина Мальцева, директор Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Если вы желаете стать волонтером, принять участие в этой акции «Мы заботимся о вас», то нужно заполнить форму заявки. Наш администратор принимает все заявки волонтеров, и при необходимости, когда мы уже не справимся с потоком заявок, уже будем привлекать волонтеров.

Пожилым одиноким людям начали доставлять продукты и лекарства на дом

Также, чтобы обезопасить пожилых людей от мошенников, гражданам, обратившимся на горячую линию, сообщат данные конкретного волонтера или социального работника и время его визита. Добровольный помощник должен предъявить бейдж с фотографией.

Люди в материале: Жанна Романович, Екатерина Мальцева

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске стартовала социальная профилактическая акция «Мы заботимся о вас», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для...
 
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