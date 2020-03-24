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Пожилым одиноким людям начали доставлять продукты и лекарства на дом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске стартовала социальная профилактическая акция «Мы заботимся о вас», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для профилактики распространения вирусных инфекций мобильные бригады социальных работников будут доставлять продукты и лекарства на дом одиноким пожилым людям, которые находятся в группе риска. Оставить заявку можно, позвонив на горячую линию с 8:00 до 17:00 в любой из 9 территориальных центров столицы.
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Екатерина Мальцева, директор Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Также, чтобы обезопасить пожилых людей от мошенников, гражданам, обратившимся на горячую линию, сообщат данные конкретного волонтера или социального работника и время его визита. Добровольный помощник должен предъявить бейдж с фотографией.
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Новости Беларуси. В Минске стартовала социальная профилактическая акция «Мы заботимся о вас», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для...
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