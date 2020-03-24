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Призёр этапов Кубков мира по плаванию Никита Цмыг: «Лидеры соревнуются сами с собой и со временем»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Никита Цмыг, призер этапов Кубков мира по плаванию, рассказал, как проходят тренировки, а также подготовка спортсменов к чемпионату республики.
«Готовимся к нашему чемпионату республики, который будет в Бресте в апреле»
Никита Цмыг, призер этапов Кубков мира по плаванию:
«Скорее всего, это плюс: есть время, чтобы еще подготовиться»
Наталья Федорцова:
Никита Цмыг:
Наталья Федорцова:
Никита Цмыг:
«Лидеры соревнуются сами с собой и со временем. Для них всегда есть интерес»
Наталья Федорцова:
Никита Цмыг:
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Новости Беларуси. Никита Цмыг, призер этапов Кубков мира по плаванию, рассказал, как проходят тренировки, а также подготовка спортсменов к чемпионату республики. ...
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