Брюса Ли посчитали неготовым к современным боям ММА

Источник материала: ОНТ

Легендарный мастер боевых искусств и известный актер Брюс Ли не смог бы конкурировать с современными бойцами MMA. Такое мнение высказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

Соннен согласился, что Ли внес неоценимый вклад в популяризацию боевых искусств. При этом Чейл усомнился в способностях Брюса в сравнении с современными спортсменами.

Брюс Ли снялся в популярных фильмах «Путь дракона», «Кулак ярости», «Выход дракона» и других. Мастер боевых искусств одним из первых стал пропагандировать смешение стилей и сегодня считается одним из пионеров MMA.

Чейл Соннен известен своими выступлениями в UFC и Bellator.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram