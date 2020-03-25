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Брюса Ли посчитали неготовым к современным боям ММА
Источник материала: ОНТ
Легендарный мастер боевых искусств и известный актер Брюс Ли не смог бы конкурировать с современными бойцами MMA. Такое мнение
Соннен согласился, что Ли внес неоценимый вклад в популяризацию боевых искусств. При этом Чейл усомнился в способностях Брюса в сравнении с современными спортсменами.
Брюс Ли снялся в популярных фильмах «Путь дракона», «Кулак ярости», «Выход дракона» и других. Мастер боевых искусств одним из первых стал пропагандировать смешение стилей и сегодня считается одним из пионеров MMA.
Чейл Соннен известен своими выступлениями в UFC и Bellator.
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Легендарный мастер боевых искусств и известный актер Брюс Ли не смог бы конкурировать с современными бойцами MMA. Такое мнение высказал экс-боец UFC Чейл Соннен....
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