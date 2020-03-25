|
В Румынии машинист перекрыл железнодорожный переезд ради чашки кофе (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Румынии поезд остановился на железнодорожном переезде, потому что машинист решил сбегать в магазин за кофе. Видео инцидента было опубликовано в Сети.
Грузовой поезд создал пробку для машин после того, как машинист отправился за чашечкой кофе.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Румынии поезд остановился на железнодорожном переезде, потому что машинист решил сбегать в магазин за кофе. Видео инцидента было опубликовано в Сети. Грузовой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)