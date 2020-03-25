В Румынии машинист перекрыл железнодорожный переезд ради чашки кофе (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Румынии поезд остановился на железнодорожном переезде, потому что машинист решил сбегать в магазин за кофе. Видео инцидента было опубликовано в Сети.

Грузовой поезд создал пробку для машин после того, как машинист отправился за чашечкой кофе.



В комментариях на Reddit пользователи шутят, что видеозапись могла бы стать хорошей рекламой неназванного кофейного бренда. Кто-то также в шутку высказался, что машинист всего-то вылез из поезда, чтобы спросить дорогу.

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