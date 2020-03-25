С 1 апреля подорожают сигареты, некоторые сразу на 20 копеек

Источник материала: Tut.by

С 1 апреля вырастут цены на некоторые марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Повысят стоимость сигарет Гродненская табачная фабрика «Неман», «Табак-инвест» и «Беларусьторг».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С 1 апреля поднимет цены на свою продукцию Гродненская табачная фабрика «Неман». К примеру, стоимость сигарет portal ONE, Matrix BLUE вырастет до 1,28 рубля (+8 копеек), NZ breeze — до 2 рублей (+8 копеек).

Вырастут также цены на некоторые сигареты компании «Табак-инвест». К примеру, Sobranie Refine Evolve подорожает до 3,4 рубля (+5 копеек), Winston XS Sparkling Mix, Winston XS Blue — до 3,05 рубля (+10 копеек), Camel Compact Аctivate Multi Mix

— до 2,55 рубля (+10 копеек), Корона — до 1,3 рубля (+2 копейки).

Подорожают также отдельные марки сигарет, которые ввозит в страну компания «Беларусьторг». К примеру, Rothmans Demi Mix и Rothmans Demi Mix 3 in 1 подорожают до 2,57 рубля (+7 копеек), ROTHMANS DEMI BLUE и ROTHMANS DEMI SILVER — до 2,5 рубля (+20 копеек), AROMA RICH HIGHLAND SUPERSLIMS — до 3,9 рубля (+15 копеек), Davidoff Refine White, Davidoff Refine Black — до 3 рублей (+10 копеек).

Компании «Интер Тобакко» и «ЭНЕРГО-ОИЛ» с 1 апреля не будут повышать стоимость сигарет.

Напомним, на табачный рынок с 1 февраля вышел новый игрок — компания «Интер Тобакко» бизнесмена Алексея Олексина. Ранее этой компании разрешили импортировать в Беларусь сигареты L&M, Parliament, Marlboro, а также организовать производство табачных изделий на территории промышленной зоны Шабаны.

Ранее импортом сигарет занималась компания «Беларусьторг» Управления делами президента Беларуси. А в июне 2018 года на табачный рынок вышла компания «ЭНЕРГО-ОИЛ».

В декабре 2017 года президент дал разрешение Алексею Олексину на создание единой товаропроводящей сети в табачной сфере. Киоски «Табакерка» сейчас появляются во многих регионах Беларуси.

Отметим, что в тексте приведен не весь список сигарет, которые подорожают с 1 апреля. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте МНС.