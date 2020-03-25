ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С 1 апреля подорожают сигареты, некоторые сразу на 20 копеек

25.03.2020 10:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 1 апреля вырастут цены на некоторые марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Повысят стоимость сигарет Гродненская табачная фабрика «Неман», «Табак-инвест» и «Беларусьторг».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С 1 апреля поднимет цены на свою продукцию Гродненская табачная фабрика «Неман». К примеру, стоимость сигарет portal ONE, Matrix BLUE вырастет до 1,28 рубля (+8 копеек), NZ breeze — до 2 рублей (+8 копеек).

Вырастут также цены на некоторые сигареты компании «Табак-инвест». К примеру, Sobranie Refine Evolve подорожает до 3,4 рубля (+5 копеек), Winston XS Sparkling Mix, Winston XS Blue — до 3,05 рубля (+10 копеек), Camel Compact Аctivate Multi Mix
— до 2,55 рубля (+10 копеек), Корона — до 1,3 рубля (+2 копейки).

Подорожают также отдельные марки сигарет, которые ввозит в страну компания «Беларусьторг». К примеру, Rothmans Demi Mix и Rothmans Demi Mix 3 in 1 подорожают до 2,57 рубля (+7 копеек), ROTHMANS DEMI BLUE и ROTHMANS DEMI SILVER — до 2,5 рубля (+20 копеек), AROMA RICH HIGHLAND SUPERSLIMS — до 3,9 рубля (+15 копеек), Davidoff Refine White, Davidoff Refine Black — до 3 рублей (+10 копеек).

Компании «Интер Тобакко» и «ЭНЕРГО-ОИЛ» с 1 апреля не будут повышать стоимость сигарет.

Напомним, на табачный рынок с 1 февраля вышел новый игрок — компания «Интер Тобакко» бизнесмена Алексея Олексина. Ранее этой компании разрешили импортировать в Беларусь сигареты L&M, Parliament, Marlboro, а также организовать производство табачных изделий на территории промышленной зоны Шабаны.

Ранее импортом сигарет занималась компания «Беларусьторг» Управления делами президента Беларуси. А в июне 2018 года на табачный рынок вышла компания «ЭНЕРГО-ОИЛ».

В декабре 2017 года президент дал разрешение Алексею Олексину на создание единой товаропроводящей сети в табачной сфере. Киоски «Табакерка» сейчас появляются во многих регионах Беларуси.

Отметим, что в тексте приведен не весь список сигарет, которые подорожают с 1 апреля. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте МНС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 апреля вырастут цены на некоторые марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Повысят стоимость сигарет Гродненская табачная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сразу о нескольких случаях задержания пьяных водителей на дороге сообщают в МВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика