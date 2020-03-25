Работники МЧС спасли мужчину, который поставил жариться картошку и заснул

Источник материала: Виртуальный Брест

24 марта в 10-50 спасателям поступило сообщение о задымлении в жилом многоквартирном доме на улице Центральной в Пинске. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что в подъезде имеется задымление.





Входная дверь в горящую квартиру была открыта. Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на диване был обнаружен и спасен хозяин квартиры. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчина в госпитализации не нуждался. Эвакуация из соседних квартир не проводилась.





Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов (оставленная без присмотра пища на газовой плите).