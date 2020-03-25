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Работники МЧС спасли мужчину, который поставил жариться картошку и заснул

25.03.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

24 марта в 10-50 спасателям поступило сообщение о задымлении в жилом многоквартирном доме на улице Центральной в Пинске. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что в подъезде имеется задымление.

Работники МЧС спасли мужчину, который поставил жариться картошку и заснул

Входная дверь в горящую квартиру была открыта. Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на диване был обнаружен и спасен хозяин квартиры. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчина в госпитализации не нуждался. Эвакуация из соседних квартир не проводилась.

Работники МЧС спасли мужчину, который поставил жариться картошку и заснул

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов (оставленная без присмотра пища на газовой плите).

 
 
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  24 марта в 10-50 спасателям поступило сообщение о задымлении в жилом многоквартирном доме на улице Центральной в Пинске. Когда подразделения МЧС прибыли к месту...
 
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