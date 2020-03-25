С 1 апреля снова дорожают сигареты. Некоторые существенно

На 3 копейки до 1.28 рубля подорожают сигареты «МИНСК», « МИНСК 7» Гродненской табачной фабрики «Неман».





«ФЭСТ MS» будут стоить на 9 копеек дороже (1,09 рубля), «ФЭСТ», «ФЭСТ 7» – на 7 копеек (1,15 рубля), «ФЭСТ COMPACT», «ФЭСТ COMPACT 7» – на 5 копеек, «ФЭСТ SUPERSLIMS», «ФЭСТ SUPERSLIMS 7» – на 4 копейки.





На 5 копеек подорожают все виды сигарет NZ. NZ 8, NZ 10, NZ 6.





NZ Black, NZ Gold подорожают на 7 копеек до 1,35 рубля, NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT – на 8 копеек до 1,28 рубля.





Стоимость почти всех видов сигарет «Корона» производства ООО «Табак-Инвест» поднимется на 2 копейки. Старая цена сохранится только у «Корона KALIPSO Slim», «Корона KALIPSO Super Slim» и «Корона KALIPSO Special Gold».





Monte Carlo Super Slims Azure и Monte Carlo Super Slims Lilac подорожают на 10 копеек до 2,50 рубля, Monte Carlo Evo Impulse, Monte Carlo Evo Fresh Impulse, Monte Carlo Evo Summer Impulse, Monte Carlo Evo Blue, Monte Carlo Evo Silver – на 5 копеек до 2,45 рубля.





Поднимутся в цене некоторые виды сигарет Camel, Winston и Sobranie.









Повысит цены импортер «Беларусьторг».





Сигареты Bond будутстоить на 10 копеек больше (2,15 рубля), LD CLUB COMPACT BLUE – на 7 копеек (2,07 рубля).





Davidoff Blue, Davidoff Gold и Davidoff Gold Slims подорожают на 15 копеек до 3,85 рубля, Davidoff Refine White и Davidoff Refine Black будут стоить 3 рубля.





Также на 15 копеек подорожают некоторые виды сигарет Richmond и Aroma.





За Kiss BROWN с 1 апреля придется отдавать на 10 копеек больше (2,60 рубля), за Rothmans Demi Mix и Rothmans Demi Mix 3 in 1 – на 7 копеек (2,57 рубля).