Как BMW X5 смогла перевернуться на крышу и кто виноват в этом ДТП? Запись регистратора

Источник материала: Слуцк Город

После вчерашнего ДТП возле стоматологии , в котором баварский кроссовер опрокинулся на крышу, в нашей группе Вконтакте началось бурное обсуждение , кто же всё-таки виноват в этой аварии и как такое могло произойти.

Напомним, по официальной версии, водитель автомобиля Suzuki совершал поворот налево из правого положения в полосе и не уступил движущемуся слева водителю BMW. Окончательная квалификация ДТП будет дана после проведения проверки.

Чтобы развеять все вопросы читателей, SlutskGorod обратился в ОГАИ Слуцкого РОВД с просьбой предоставить запись видеорегистратора.

Теперь к ПДД

Согласно определению (п 2.50), полоса движения — любая из продольных полос проезжей части дороги, обозначенная или не обозначенная горизонтальной дорожной разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения транспортных средств (за исключением одноколейных) в один ряд.

Таким образом, количество полос не всегда определяется разметкой. В ряде случаев, как на некоторых участках улицы Ленина в Слуцке, количество полос может определяться водителями в соответствии с габаритами их транспортных средств.

Идём дальше. Если речь не идёт о круговом перекрёстке или иное не определено разметкой и знаками, поворачивать необходимо из соответствующего крайнего положения на проезжей части (п 63). То есть для поворота налево нужно взяться левее, чтобы идущие сзади водители поняли ваш маневр и смогли объехать справа.

Наконец, в Правилах чётко прописано: при перестроении [...] водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения их направления движения (п 59).

Ранее SG с комментариями ГАИ подробно разбирал, кто должен уступить дорогу если автомобили движутся в одном направлении, а дорога сужается. Советуем также почитать ту публикацию .



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by