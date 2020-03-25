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Шокирующая статистика: 17% беларусов уверены, что не доживут до пенсии

25.03.2020 11:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А каждый третий житель нашей страны считает, что пенсию скоро вообще отменят. И подавляющее большинство беларусов в будущее смотрят пессимистично, полагая, что пенсионный возраст еще повысят.

Шокирующая статистика: 17% беларусов уверены, что не доживут до пенсии
Исследовательский центр ИПМ вместе с BEROC провели исследование о знании белорусами пенсионной системы, отношении к ней и ее возможным реформам. В опросе принимали участие 1535 горожан и сельских жителей в возрасте от 18 до 75 лет разного пола и уровня достатка. Выводы получились неутешительные, местами и вовсе удивительные.

«Пенсионерам не хватает на оплату коммуналки и еду»


Так, большинство белорусов сильно недооценивают размер средней пенсии. На период опроса (а это был сентябрь 2019 года) средний размер пенсий составил 432 рубля 30 копеек. Соответствующий диапазон указали только 8,5% респондентов. 

Половина опрошенных считала, что средняя пенсия - от 300 до 400 рублей, четверть респондентов были уверены, что ее размер - 200 - 300 рублей в месяц. В любом случае 72% респондентов назвали наши пенсии низкими, а средними или высокими их считают 18%, остальные затруднились ответить.


Около 80% считают, что пенсионеры часто не могут купить одежду и обувь, а также оплатить лечение и лекарства. Более 60% населения полагает, что у пенсионеров регулярно не хватает средств на оплату коммунальных услуг и покупку еды. Выходит, абсолютное большинство белорусов уверены: пенсионеры живут за чертой бедности.

У тех, кто считал белорусскую пенсию низкой, спрашивали о возможных причинах ее мизерного размера. Большинство (51%) видят причины в том, что деньги на хорошие пенсии у государства есть, но оно не умеет эффективно их использовать

Вторая называемая причина - плохое состояние экономики в целом, которое не позволяет платить достойную пенсию. На третьем месте ответ - «потому что люди мало зарабатывают и не могут отчислять больше в пенсионный фонд». 

При этом без малого 60% опрошенных вообще не в курсе, какой процент зарплаты ежемесячно перечисляет работник и его наниматель в ФСЗН на будущую пенсию. Если вы тоже из их числа, то напоминаем - на пенсию уходит 35% вашего ежемесячного дохода: работник платит 1%, а его работодатель - 34%.

- Респонденты не придают большого значения проблемам старения населения и уклонения от уплаты налогов, которые часто называются важными факторами дефицита Фонда социальной защиты населения, - отмечают авторы исследования.

Хотя большинство уверены, что на одну пенсию прожить сложно, но не спешат копить на нее самостоятельно. Только каждый пятый опрошенный делает накопления к пенсии, большинство из них откладывает деньги традиционно - под матрас (12%). Еще 7,5% респондентов открыли для этого счет в банке, и только 1% обратился в страховую компанию. Больше половины не копят на пенсию из-за низкого дохода.

- У 56,5% респондентов, не делающих сбережений к пенсии, недостаточно средств для оплаты текущих расходов. Кроме того, многие респонденты не видят необходимости в накоплении денег к пенсии: 18,1% респондентов никогда не задумывались о такой необходимости, а 19,8% считают, что им еще рано копить к пенсии, - приводит результаты опроса экономист центра ИПМ Глеб Шиманович.

Опрошенные не против того, что люди, работавшие во вредных условиях или пострадавшие от аварии на ЧАЭС, получают повышенную пенсию. Также в целом положительно респонденты оценивают повышенный размер пенсий у военных. Но при этом беларусам не нравятся плюшки, которые положены госслужащим.

От пенсионной реформы белорусы ничего хорошо не ждут


Спросили и о том, что белорусы думают о пенсионной реформе, которая как раз сейчас проходит в стране. Ожидаемо, ничего хорошего: 68% уверены, что в течение 10-15 лет пенсионный возраст повысят (хотя нашлись 9% людей, которые считают, что его снизят).

В числе мер, которых ждут будущие пенсионеры - включение в страховой стаж периодов службы в армии, ухода за инвалидами/престарелыми, декретного отпуска. Такой вариант реформы привлекает 52% респондентов.

Что касается изменений, люди разделились на два противоположных лагеря. Треть респондентов полагают, что с большой вероятностью за 10-15 лет пенсию вообще отменят или она станет совсем маленькой. Но практически столько же верят в торжество здравого смысла: в появление обязательной накопительной части пенсии и в то, что размер пенсии будет больше зависеть от исходных взносов.

- В целом отсутствие значительных различий в оценках вероятности тех или иных реформ, включая отмену пенсий, говорит об отсутствии у населения понимания того, что планирует делать государство для улучшения пенсионной системы. 
Единственную реформу, которую ожидает население - это повышение пенсионного возраста. Соответственно и ожидания респондентов о жизни на пенсии через 10-15 лет или неопределенные, или достаточно пессимистичные. О возможном улучшении ответило только 6,4% респондентов. Большинство же сказало, что ситуация ухудшится (33,3%), или затруднилось с ответом (39,3%), - комментирует результаты исследования его автор.

17% людей уверены, что до пенсии им не дожить. Только 36% респондентов верят в более светлое будущее: что они доживут до пенсии и будут жить по-другому, не как сегодняшние пенсионеры. Они рассчитывают уделять больше внимания своему здоровью и вести более активную социальную жизнь, а не только сидеть с внуками. 

9 из 10 респондентов считают, что для полноценной и здоровой жизни пенсионеру нужно занятие. Одновременно с этим респонденты считают (78%), что в сельской местности у пенсионеров занятий больше, чем в городе.


- Население имеет ограниченные знания о том, как функционирует пенсионная система и каким образом она финансируется. Во многом это связано с отсутствием интереса к данной теме. 

При этом выход на пенсию у населения вызывает скорее негативные эмоции, так как государственная пенсия, по мнению респондентов, не способна обеспечить безбедную старость. 

Причину этого участники опроса видят в общем уровне экономического развития, который предопределяет низкий размер пенсий. Соответственно, реформы существующей пенсионной системы не воспринимаются населением как выход из создавшейся ситуации, - подытожил Глеб Шиманович.
 
 
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А каждый третий житель нашей страны считает, что пенсию скоро вообще отменят. И подавляющее большинство беларусов в будущее смотрят пессимистично, полагая, что...
 
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