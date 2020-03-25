С наступлением весны в Слуцке участились кражи велосипедов

Источник материала: Слуцк Город

С началом весенне-летнего периода обостряется проблема краж велосипедов. И основной причиной краж велосипедов по-прежнему остаётся беспечность граждан - оставление велосипедов без присмотра, отмечают в отделе охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД.

Например, 22 марта около 8:00 был похищен велосипед, который оказался не пристегнут к велопарковке вблизи ТД «Радуга-Свет».

В целях недопущения краж велосипедов, и тем самым недопущения причинения Вам материального ущерба, отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома рекомендует: