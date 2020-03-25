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С наступлением весны в Слуцке участились кражи велосипедов

25.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

С началом весенне-летнего периода обостряется проблема краж велосипедов. И основной причиной краж велосипедов по-прежнему остаётся беспечность граждан - оставление велосипедов без присмотра, отмечают в отделе охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД.

Например, 22 марта около 8:00 был похищен велосипед, который оказался не пристегнут к велопарковке вблизи ТД «Радуга-Свет».

В целях недопущения краж велосипедов, и тем самым недопущения причинения Вам материального ущерба, отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома рекомендует:

  • оставляя велосипед на улице, даже на непродолжительное время, пользоваться специальными блокирующими устройствами;
  • не хранить велосипеды в подъездах и на лестничных площадках (загромождение лестничных площадок велосипедами и иным имуществом предусматривает административную ответственность по ч.1 21.16 КоАП Республики Беларусь – наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин).
  • сохранять документы о покупке велосипеда;
  • переписать и хранить номера деталей, сфотографировать велосипед, для установления в случае необходимости его принадлежности;
  • не передавать велосипед незнакомым людям под предлогом прокатиться на нем;
  • не просить присмотреть за велосипедом посторонних лиц;
  • при наличии камер видеонаблюдения, оставлять велосипед в поле их обзора;
  • осуществить, по возможности, маркировку велосипеда в специализированных организациях;
  • не приобретать велосипед у незнакомых лиц при отсутствии документов.

 
 
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С началом весенне-летнего периода обостряется проблема краж велосипедов. И основной причиной краж велосипедов по-прежнему остаётся беспечность граждан.
 
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