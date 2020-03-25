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ОУР продолжает поиск пропавшей в конце февраля случчанки

25.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

ОУР продолжает поиск пропавшей в конце февраля случчанки

Слуцкий РОВД продолжает розыск пропавшей без вести Кумагерчик Елены 1976 года рождения, которая в конце февраля ушла из дома в неизвестном направлении, и до настоящего момента её местонахождение не известно.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, в милиции просят сообщить по телефонам: 8(029) 575-42-46, 8(029) 142-74-77 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

За достоверную информацию о местонахождении Елены Кумагерчик предусмотрено вознаграждение.

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Слуцкий РОВД продолжает розыск пропавшей без вести Кумагерчик Елены 1976 года рождения, которая в конце февраля ушла из дома в неизвестном направлении, и до...
 
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