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Где и когда на этой неделе в Слуцком районе временно будет отключено электроснабжение
25.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С 24 по 31 марта в Слуцком районе в связи с проведением ремонтных работ будет отключено электроснабжение в некоторых сельских населенных пунктах и в городе, сообщает
В сельских населенных пунктах:
В Слуцке:
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С 24 по 31 марта в Слуцком районе в связи с проведением ремонтных работ будет отключено электроснабжение в некоторых сельских населенных пунктах и в городе.
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