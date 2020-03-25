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Белорусская система здравоохранения признана одной из лучших в мире

25.03.2020 11:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская система здравоохранения признана одной из лучших в мире

Белорусская система здравоохранения признана одной из лучших в мире. Об этом говорят данные глобального рейтинга безопасности здоровья. 

Из всех стран на планете Беларусь заняла 40-ю строчку, при этом Россия на 50-м месте, Литва на 63-м, а Украина только на 97-м. Эксперты оценивали всю систему в целом – от готовности отреагировать на вспышки заболеваний до защиты медицинских работников.  Эффективность белорусской медицины подтверждается ежегодно, каждый год растут и средства, которые государство вкладывает в эту сферу. В 2020-м из госбюджета на здравоохранение выделено больше миллиарда двухсот миллионов рублей.

 

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Белорусская система здравоохранения признана одной из лучших в мире. Об этом говорят данные глобального рейтинга безопасности здоровья.  Из всех стран на планете...
 
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