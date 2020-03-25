Мировые фондовые рынки и цены на нефть восстанавливаются после обвала

Источник материала: ОНТ

Мировые фондовые индексы и цены на нефть показывают рост на фоне достижения согласования Белым Домом и Сенатом США выделения $2 трлн на стимулирование экономики страны в условиях пандемии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent с начала торгов увеличилась на 2,8%, до $27,95 за баррель. При этом стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 3,8% до $24,9 за баррель.

Кроме того, согласно данным торгов, существенный рост показали и мировые фондовые рынки. Так, индекс Dow Jones накануне прибавил сразу на 11,4%, что стало самым серьезным показателем дневного роста с 1993 года. Растут ключевые индексы и в других странах: японский Nikkei прибавил сразу на 5,3%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 3%. Российский индекс РТС по состоянию на 11:44 минуты вырос на 4,95%.

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