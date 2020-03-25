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Мировые фондовые рынки и цены на нефть восстанавливаются после обвала
Источник материала: ОНТ
Мировые фондовые индексы и цены на нефть показывают рост на фоне достижения согласования Белым Домом и Сенатом США выделения $2 трлн на стимулирование экономики страны в условиях пандемии. Об этом
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent с начала торгов увеличилась на 2,8%, до $27,95 за баррель. При этом стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 3,8% до $24,9 за баррель.
Кроме того, согласно
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Мировые фондовые индексы и цены на нефть показывают рост на фоне достижения согласования Белым Домом и Сенатом США выделения $2 трлн на стимулирование экономики...
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