Минфины Беларуси и РФ начинают подготовку механизма межбюджетных нефтяных расчетов

Источник материала: Вороновская газета





Министерства финансов Беларуси и России начинают подготовку механизма межбюджетных нефтяных расчетов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минфина Беларуси.

«Минфин Беларуси начинает работу с российскими коллегами для подготовки соответствующего механизма», — сообщили в пресс-службе.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 24 марта сообщил журналистам, что российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии, часть премии компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов.

По его словам, премия для российских поставщиков нефти составляла $11,7. «Из этой премии $7 снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя», — пояснял Сергей Румас.

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