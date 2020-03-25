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Опасный текстиль выявлен в Брестской области инспекцией Госстандарта

25.03.2020 13:14 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Пинска в результате испытаний выявлена опасная продукция: платья, брюки, толстовки, джемперы детские, комплекты постельного белья, наволочки, полотенца, платья, джемперы женские, брюки мужские иностранного производства, которые были в обращении в торговом объекте г. Лунинца Брестской области.

В результате проведенных испытаний продукции в аккредитованной лаборатории установлено следующее.

Брюки для мальчиков ясельной группы, состав по маркировке 100% хлопок, изготовитель ООО «Лилия Текс», Россия, не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «воздухопроницаемость»: показатель составил 15 дм3/м2∙с, при норме не менее 100 дм3/м2∙с.

Толстовка для девочки дошкольной группы, состав по маркировке 100% хлопок, изготовитель ООО «Лилия Текс», Россия, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «гигроскопичность»: показатель составил 1,7%, при норме не менее 6 %.

Платье для девочки ясельной группы артикул ВК1-9999Y, состав по маркировке 60% хлопок, 40% полиэстер, изготовитель ООО «BONITO GROUP», Узбекистан, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «гигроскопичность»: показатель составил 0,7%, при норме не менее 6%.

Опасный текстиль выявлен в Брестской области инспекцией Госстандарта

Джемпер (кофта) для девочки дошкольной группы, артикул ВК1-9999К, состав по маркировке 60% хлопок, 40% полиэстер, изготовитель ООО «BONITO GROUP», Узбекистан, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «гигроскопичность»: показатель составил 0,9%, при норме не менее 6%.

Полотенце махровое 50 × 90 см, состав по маркировке 100% хлопок, дата изготовления 2019, изготовитель АОЗТ «Текстильный комплекс им. Великого Сапармурата Туркменбаши», Туркмения, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «капиллярность»: показатель при норме не менее 80 мм за 30 мин, составил 40 мм за 30 мин.

Опасный текстиль выявлен в Брестской области инспекцией Госстандарта

Комплекты постельного белья 2-спальные, состав по маркировке 100% хлопок, дата изготовления 2019; наволочки 70 × 70 см, состав по маркировке 100% хлопок, дата изготовления 2019, изготовитель ООО «Постельное белье оптом», Россия, не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пункта 3 статьи 5, пунктов 1, 2 статьи 9) по показателю безопасности и маркировке продукции; показатель «гигроскопичность» при норме не менее 6% для комплектов постельного белья составил 3,9%; в маркировке указана недостоверная информации о виде и массовой доле (процентном содержании) натурального и химического сырья (отклонение фактического значения процентного содержания сырья не должно превышать 5%) содержание сырья, указанное изготовителем, для комплектов постельного белья – хлопок 100%, фактически – 100% ПЭ (полиэстер); для наволочки 70 × 70 см – хлопок 100%, фактически – 100% ПЭ (полиэстер).

Брюки мужские торгового знака «INCITY», состав по маркировке 50% вискоза, 50% хлопок, изготовитель «MK-SOURCING CO., LIMITED», Китай, не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности «воздухопроницаемость»: показатель составил 54 дм3/м2∙с, при норме не менее 100 дм3/м2∙с.

Платье женское марки «ROXEN», состав по маркировке 60% полиэстер, 30% хлопок, 10% эластан, изготовитель ООО «Диалог», Российская Федерация, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пунктов 1, 2 статьи 9) по маркировке продукции: в маркировке указана недостоверная информации о виде и массовой доле (процентном содержании) натурального и химического сырья (отклонение фактического значения процентного содержания сырья не должно превышать 5%) содержание сырья, указанное изготовителем, – 60% полиэстер, 30% хлопок, 10% эластан, фактически – 90,4% ПЭ (полиэстер), 2,1% ПУ (эластан), 7,5% ПА.

Джемпер женский торговой марки «DICH», состав по маркировке 65%, полиэстер, 35% хлопок, изготовитель ООО «ОДЕЖДА ДОЧАКОМ», Российская Федерация, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пунктов 1, 2 статьи 9) по маркировке продукции: в маркировке указана недостоверная информации о виде и массовой доле (процентном содержании) натурального и химического сырья (отклонение фактического значения процентного содержания сырья не должно превышать 5%) содержание сырья, указанное изготовителем, – 65% полиэстер, 35% хлопок, фактически – 92,4% ПЭ (полиэстер), 7,6% ПУ (эластан).

Исходя из вышеизложенного, видно, что одежда для детей ясельной и дошкольной групп, изготовленная из сырья сомнительного происхождения, не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по показателям безопасности «гигроскопичность», «воздухопроницаемость».

Постельное белье, заявленное как сатин (100% хлопок), электризуется и совершенно не пропускает воздух, полотенца, заявленные как махровые (100% хлопок) не впитывают влагу.

В маркировке комплектов постельного белья, наволочек, изготовителем указан стопроцентный хлопок, в маркировке платьев, джемперов женских изготовителем указан хлопок в смеси с полиэстером. Проведенными испытаниями установлено, что в действительности это полиэстер, причем практически 100%.

Опасный текстиль выявлен в Брестской области инспекцией Госстандарта

Как же уберечь себя от обмана? Выход виден только один – выбирать товар проверенных поставщиков.

По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.

Субъекту хозяйствования выданы запреты на ее реализацию, импортер продукции уведомлен о том, что одежда оказалась опасной, а также о том, что ее необходимо изъять из тех торговых объектов, в которые он уже успел ее поставить.

Инспекция Госстандарта напоминает, что Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а также Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь, размещены на официальном сайте Госстандарта.

Источник: Брестский облисполком

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Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Пинска в результате испытаний выявлена опасная продукция: платья, брюки,
 
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