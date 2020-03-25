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Какой погодой удивил приход весны

25.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В сказке «Двенадцать месяцев» братья-месяцы Февраль и Март уступили место юному Апрелю, чтобы девушка смогла собрать подснежников. Теперь же первые цветы появились еще в феврале. Еще одним вестником весны принято считать прилет аистов. На Полесье их возвращение к родным гнездам ожидают не раньше Благовещения, 7 апреля. Весьма символично, что когда при подготовке к открытию моста через Пину, на въездом знаке со стороны города на прошлой неделе установили композицию «Аистиный круг», настоящие птицы уже были в Пинске и начали обживать гнезда.




По сведениям межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура в марте составила +15,6о. Однако зима, которой, в общем-то не было, решила все же напомнить о себе, заглянув попрощаться, испортив нам второй уикенд подряд: температура снижалось до -5,7оС., 14 марта отмечались порывы ветра до 19 м/с, в минувшее воскресенье выпал снег, поступило предупреждение о гололедице.




Но весна никак не откладывается. Все ее приметы налицо, в том числе начало сокодвижения у берез. Другое дело, будет ли она достаточно теплой, когда придет время цвести садам и всходить посевам. Опасность кроется в аномально теплой зиме, которая объясняется циркуляцией воздушных масс в Арктике. Там образовалась устойчивая область низкого давления, к тому же накопившийся холод оказался «подпертым» прогретой атмосферой средних широт, и теперь ему надо как-то уходить, прорываясь на юг. Подобное происходило и в прошлом году. Возможно, такая ситуация связана не только с нынешним изменением климата. Она отражена в народной метеорологии и связана с праздником «Саракi» – днем памяти сорока мучеников Севастийских, отмечаемый 22 марта, после которого может случиться еще сорок морозов.

«Вясна да восень – на дню пагод восем».

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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В сказке «Двенадцать месяцев» братья-месяцы Февраль и Март уступили место юному Апрелю, чтобы девушка смогла собрать подснежников. Теперь же первые цветы...
 
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