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Всем дрифт! В эту субботу в Слуцке снова пройдёт открытая тренировка

25.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Всем дрифт! В эту субботу в Слуцке снова пройдёт открытая тренировка

28 марта на стадионе технических видов спорта (стадион ДОСААФ в 12-м городке) пройдёт очередная тренировка по дрифту. Об этом сообщается в группе Matsuri Slutsk в Telegram.

Тренировка пройдёт на мокром покрытии. Регистрация для участников открыта по ссылке: https://forms.gle/vLxJ7JuttdvaeDSk9

Кроме этого, все желающие могут стать зрителями или бесплатно покататься с пилотами. Эмоции обещают впечатляющие.

  • Время проведения: 28 марта с 12:00-16:00.
  • Стоимость участия: 30 р.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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28 марта на стадионе технических видов спорта (стадион ДОСААФ в 12-м городке) пройдёт очередная тренировка по дрифту. Об этом сообщается в группе Matsuri Slutsk в Telegram.
 
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