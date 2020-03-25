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Всем дрифт! В эту субботу в Слуцке снова пройдёт открытая тренировка
25.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
28 марта на стадионе технических видов спорта (стадион ДОСААФ в 12-м городке) пройдёт очередная тренировка по дрифту. Об этом сообщается в
Тренировка пройдёт на мокром покрытии. Регистрация для участников открыта по ссылке:
Кроме этого, все желающие могут стать зрителями или бесплатно покататься с пилотами. Эмоции обещают впечатляющие.
Slutsk-Gorod.by
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28 марта на стадионе технических видов спорта (стадион ДОСААФ в 12-м городке) пройдёт очередная тренировка по дрифту. Об этом сообщается в группе Matsuri Slutsk в Telegram.
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