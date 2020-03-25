Всем дрифт! В эту субботу в Слуцке снова пройдёт открытая тренировка

Источник материала: Слуцк Город





28 марта на стадионе технических видов спорта (стадион ДОСААФ в 12-м городке) пройдёт очередная тренировка по дрифту. Об этом сообщается в группе Matsuri Slutsk в Telegram.

Тренировка пройдёт на мокром покрытии. Регистрация для участников открыта по ссылке: https://forms.gle/vLxJ7JuttdvaeDSk9

Кроме этого, все желающие могут стать зрителями или бесплатно покататься с пилотами. Эмоции обещают впечатляющие.

Время проведения: 28 марта с 12:00-16:00.

Стоимость участия: 30 р.





Slutsk-Gorod.by