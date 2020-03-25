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Юрий Файков о победе «Шахтёра» на ЧБ: «Шикарный выдали матч»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Решилась судьба второй путевки в финал плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Гродненский «Неман» и солигорский «Шахтёр» выясняли отношения в седьмом матче. Инициативой владели то «красно-черные», то «горняки», но на протяжении двух периодов шайб заброшено не было.
Развязка матча, как и всей серии, наступила на 9-й минуте третьей части поединка. Форвард «Шахтёра» Илья Камбович поразил ворота гродненцев и тем самым реализовал лишнего. «Неман» пытался спастись, но не получилось. 1:0 – в матче и 4:3 – в серии в пользу солигорчан.
Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтёр»:
Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:
В финале команда Юрия Файкова будет сражаться со столичной «Юностью». Первый матч серии стартует 27 марта на льду «Чижовка-Арены».
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Новости Беларуси. Решилась судьба второй путевки в финал плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Гродненский «Неман» и...
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