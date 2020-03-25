Заболеваемость туберкулезом в Ганцевичском районе снизилась

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Туберкулез опасен, но излечим





Таким заболеванием, как туберкулез, люди болеют около сотни лет. Оно довольно опасное, способно поражать весь организм человека, но зачастую легкие. Лечение болезни долгое и требует строгого соблюдения рекомендаций врача.

По статистике, заболеваемость туберкулезом в районе уменьшилась. Если в 2018 году на Ганцевщине было зарегистрировано 13 случаев, то в 2019-м – 7. Большая часть заболевших – из группы риска (2 пенсионера, 2 неработающих, выезжающих в заработки за пределы Республики Беларусь). Показатель заболеваемости составляет 26,1 на 100 тыс. населения (за 2018 год – 47,8). Но, несмотря на это, он увеличился в сравнении с областным (18,8 на 100 тыс. населения).

Способы передачи

Заболевание передается воздушно-капельным путем от больного, выделяющего микобактерии туберкулеза. Инфицированный воздух, в котором они содержатся, может вдохнуть любой человек. Основным источником инфекции является мокрота больного, заразного формой легочного туберкулеза, мельчайшие капельки которой при кашле, чихании, разговоре, даже смехе, зевании, попадают в воздух. Далее вместе с воздушным потоком они попадают в легкие здоровых людей и вызывают туберкулез.





Инфицироваться туберкулезом можно в переполненном, плохо проветриваемом помещении, если в нем находится больной с выделением микобактерии в окружающую среду. Реже – при употреблении молока от коровы, заболевшей туберкулезным маститом.

Заболевание, как правило, проявляется не сразу: от заражения до проявления болезни может пройти от несколько месяцев до нескольких лет.

В группе риска

Туберкулезом может заболеть каждый человек, независимо от социального статуса и материального положения. Повышенной опасности подвергаются люди, которые находятся в постоянном контакте с больным заразной формой туберкулеза легких, лица с ослабленным иммунитетом, страдающие алкогольной и табачной зависимостью, потребители наркотиков, пациенты, живущие с ВИЧ.

Возможные последствия

Микобактерии туберкулеза разрушают ткани легких, что становится причиной смерти либо тяжелой инвалидности. Заболевание может долгое время протекать скрыто. Поэтому если человек зачастую не обращает внимание на свое недомогание, может обратиться за медицинской помощью слишком поздно, когда лечение потребует гораздо больше усилий и времени. А между тем больной заразной формой туберкулеза легких, не принимающий лечения, может инфицировать в год от 10 до 15 здоровых человек!

Симптомы и лечение





Частым симптомом туберкулеза легких является кашель,который продолжается более 3 недель. Он может сопровождаться отделением мокроты, кровохарканием. У больного могут наблюдаться повышенная температура, ночная потливость, потеря аппетита, утомляемость, потеря массы тела при обычном режиме питания.

Чтобы не потерять время, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Следует как можно скорее обратиться к участковому врачу-терапевту, который даст направление на дальнейшее обследование.

Основной метод диагностики туберкулеза – рентгенологические обследования.

Не менее важен лабораторный анализ мокроты для обнаружения возбудителя. От этого зависит, опасен больной для окружающих или нет. Особое место занимают методы туберкулинодиагностики (реакция Манту и Диаскинтест).

Не стоит бояться диагноза «туберкулез». Он излечим при условии строгого соблюдения режима лечения. Оно, конечно, длительное – от 9 до 24 месяцев, но чем раньше его начать, тем больше вероятность выздоровления.

Меры профилактики

Следует избегать близкого нахождения с кашляющими людьми. Необходимо чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку. Даже при хорошем самочувствии не стоит пренебрегать ежегодной флюорографией. Важно укреплять иммунитет: чаще находится на свежем воздухе, заниматься физкультурой, полноценно питаться.

Специфической мерой профилактики является вакцинация БЦЖ, которая включена в Национальный календарь прививок. Ее вводят в первый день жизни ребенка. От вакцины ни в коем случае нельзя отказываться: другого надежного способа защитить ребенка от туберкулеза не существует.

Ольга Винник, помощник энтомолога ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии».

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