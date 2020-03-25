Минчанин погиб под колёсами поезда на перегоне Столичный – Курасовщина

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 марта в 00:45 на перегоне Столичный – Курасовщина в результате наезда поезда погиб молодой человек.

Как сообщает МВД Беларуси, под колёса поезда Москва – Брест попал 30-летний житель Минска. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Предварительно установлено, что гражданин пересекал пути по пешеходному настилу.

Месяцем ранее в Беларуси за сутки под колёсами поездов погибли три человека.