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Минчанин погиб под колёсами поезда на перегоне Столичный – Курасовщина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 марта в 00:45 на перегоне Столичный – Курасовщина в результате наезда поезда погиб молодой человек.
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Месяцем ранее в Беларуси за сутки под колёсами поездов погибли три человека.
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Новости Беларуси. 23 марта в 00:45 на перегоне Столичный – Курасовщина в результате наезда поезда погиб молодой человек. Как сообщает МВД Беларуси, под колёса поезда...
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