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Минчанин погиб под колёсами поезда на перегоне Столичный – Курасовщина

25.03.2020 13:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 марта в 00:45 на перегоне Столичный – Курасовщина в результате наезда поезда погиб молодой человек. 

Как сообщает МВД Беларуси, под колёса поезда Москва – Брест попал 30-летний житель Минска. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Предварительно установлено, что гражданин пересекал пути по пешеходному настилу. 

Месяцем ранее в Беларуси за сутки под колёсами поездов погибли три человека.

Все трое – мужчины (подробнее здесь). 

Люди в материале: нет

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 23 марта в 00:45 на перегоне Столичный – Курасовщина в результате наезда поезда погиб молодой человек.  Как сообщает МВД Беларуси, под колёса поезда...
 
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