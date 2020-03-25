Сделано на ЗАЗе? В Сети появились фотографии Lada украинской сборки

Источник материала: Tut.by

Сообщество Russian Car Industry во «ВКонтакте» поделилось фотографиями целой партии моделей Lada, которые, были собраны на мощностях Запорожского автозавода (ЗАЗ).





За достоверность снимков ручаться не приходится — утверждается, что они были сделаны в одном из дилерских центров Lada в Киеве, а их автор «пожелал остаться анонимным». Тем не менее, в начале месяца сразу несколько украинских изданий сообщили о том, что ЗАЗ в рамках сотрудничества с группой Renault приступил к тестовой сборке модельного семейства Vesta и XRay, а также универсалов Largus.





Напомним, что с 1 января этого года в соседней стране вступил в силу закон о запрете ввоза автомобилей российского производства. По всей видимости, организация сборки Lada на мощностях ЗАЗа является способом обойти данный закон.