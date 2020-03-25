ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сделано на ЗАЗе? В Сети появились фотографии Lada украинской сборки

25.03.2020 13:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сообщество Russian Car Industry во «ВКонтакте» поделилось фотографиями целой партии моделей Lada, которые, были собраны на мощностях Запорожского автозавода (ЗАЗ).


За достоверность снимков ручаться не приходится — утверждается, что они были сделаны в одном из дилерских центров Lada в Киеве, а их автор «пожелал остаться анонимным». Тем не менее, в начале месяца сразу несколько украинских изданий сообщили о том, что ЗАЗ в рамках сотрудничества с группой Renault приступил к тестовой сборке модельного семейства Vesta и XRay, а также универсалов Largus.


Напомним, что с 1 января этого года в соседней стране вступил в силу закон о запрете ввоза автомобилей российского производства. По всей видимости, организация сборки Lada на мощностях ЗАЗа является способом обойти данный закон.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщество Russian Car Industry в сети «ВКонтакте» поделилось фотографиями целой партии моделей Lada, которые, если верить, источнику, были собраны на мощностях Запорожского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин погиб под колёсами поезда на перегоне Столичный – Курасовщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика