|
Сделано на ЗАЗе? В Сети появились фотографии Lada украинской сборки
Источник материала: Tut.by
Сообщество
За достоверность снимков ручаться не приходится — утверждается, что они были сделаны в одном из дилерских центров Lada в Киеве, а их автор «пожелал остаться анонимным». Тем не менее, в начале месяца сразу несколько украинских изданий
Напомним, что с 1 января этого года в соседней стране вступил в силу закон о запрете ввоза автомобилей российского производства. По всей видимости, организация сборки Lada на мощностях ЗАЗа является способом обойти данный закон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщество Russian Car Industry в сети «ВКонтакте» поделилось фотографиями целой партии моделей Lada, которые, если верить, источнику, были собраны на мощностях Запорожского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)