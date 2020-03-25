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Все больше любим макароны и гречку?

25.03.2020 14:34 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Сдать клубни оптом заготовителям сегодня не получится – закупленный райпо осенью картофель для  розничной торговли пока еще на площади до 10 не реализован, оптовые заказчики в ворота не стучатся. Те времена, когда в российские фуры весной загружался максимальный объем нашей картошки, по всей видимости, прошли. А переработка ее в «интересные» покупателю продукты, о чем говорится уже много лет, тормозится, скорее всего, несоответствием необходимому качеству. Поставлять продовольственный  картофель на крахмальный завод – себе в убыток…

Создается впечатление, что круг замыкается. Тем не менее, в «Александрии-Агро» по-прежнему картофель займет свои 100 гектаров. Реализация основных объемов продовольственной картошки пришлась на осень, когда в том числе посреднические фирмы брали ее в Огородниках для реализации на Украину. Поэтому сегодня в хранилище картофель лишь для закрытых учреждений, согласно договорам. А вот семенного – суперэлита и элита, 1-я репродукция – остается  еще до 300 тонн.

Галина НОВИК.

Все больше любим макароны и гречку?

Author: Редактор сайта

Все больше любим макароны и гречку?

Редактор сайта

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Сдать клубни оптом заготовителям сегодня не получится – закупленный райпо осенью картофель для  розничной торговли Сообщение Все больше любим макароны и гречку?...
 
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