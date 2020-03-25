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Случчанам предлагают назвать места, где не хватает зелёных насаждений
25.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкая инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды в рамках организации работ по весенней посадке деревьев и кустарников организует сбор предложений от населения о предпочтительных местах посадки древесно-кустарниковой растительности на землях общего пользования населенных пунктов района,
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Слуцкая инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды принимает предложения о местах посадки деревьев.
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