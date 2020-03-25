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Умерла актриса Инна Макарова
Источник материала: ОНТ
Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни. Об этом
Инна Макарова родилась в 1926 году. Она окончила ВГИК и поступила в труппе Театра-студии киноактера.
За свою карьеру она снялась во множестве фильмов, среди которых «Молодая гвардия», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Мертвые души» и многие другие.
Время и место прощания будут известны позже.
Фото: РИА-Новости.
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Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщает РИА-Новости, со ссылкой на дочь актрисы Наталью...
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