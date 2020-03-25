Умерла актриса Инна Макарова

Источник материала: ОНТ

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщает РИА-Новости, со ссылкой на дочь актрисы Наталью Бондарчук.

Инна Макарова родилась в 1926 году. Она окончила ВГИК и поступила в труппе Театра-студии киноактера.

За свою карьеру она снялась во множестве фильмов, среди которых «Молодая гвардия», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Мертвые души» и многие другие.

Время и место прощания будут известны позже.

Фото: РИА-Новости.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram