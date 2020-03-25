Дети беларуской чиновницы 5 лет получали пособие, пока не выяснилось, что она их придумала

Источник материала: KYKY

В эфире «Мертвые души» в беларуской – точнее светлогорской – адаптации. В этом городе методист райисполкома оформила сожителя опекуном своих детей, которым перечисляли деньги – ровно до того момента, пока не выяснилось, что детей не существует, их выдумали. Об этом пишет «БелТА» со ссылкой на МВД.

Под подозрением в крупном мошенничестве – 52-летняя бывшая методист сектора охраны прав детства и ее 47-летний сожитель. Пара запустила в работу схему в 2015 году, когда женщина числилась в отделе образования местного исполкома.

Одна из обязанностей чиновницы состояла в том, чтобы оформлять решения об установлении опеки над несовершеннолетними. Вместе с данными реальных попечителей женщина внесла в бланк сведения о своем сожителе. На документе поставили подпись и печать должностных лиц райисполкома, бумагу передали в бухгалтерию для начисления ежемесячных пособий. Все выплаты поступали на расчетный счет, который открыл мужчина.

План прожил пять лет, а потом провалился, когда в бухгалтерии начали сверять списки опекунов. За это время пара успела получить почти 30 тысяч рублей и потратить их на себя. По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Известно, что ни мужчина, ни женщина нигде не работают и до марта 2020-го жили на пособие по опекунству.