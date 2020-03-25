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Олег Быцко об электроавтомобилях: «Нам ещё в плане внедрения личного транспорта в больших городах надо пройти большой путь»
Источник материала: СТВ
Развитие электротранспорта обсуждали во время съёмок программы
Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:
Почему белорусы не спешат пересаживаться на электроавтомобили? Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический?
Смотрите 25 марта в 20.30 на СТВ.
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Олег Быцко об электроавтомобилях: «Нам ещё в плане внедрения личного транспорта в больших городах надо пройти большой путь»
Развитие электротранспорта обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
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