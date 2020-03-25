Олег Быцко об электроавтомобилях: «Нам ещё в плане внедрения личного транспорта в больших городах надо пройти большой путь»

Источник материала: СТВ

Развитие электротранспорта обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира» .

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:

Мы занимаемся коммерческим транспортом. Поэтому коммерческий транспорт для нас ближе. Потому что мы больше понимаем, что это такое. И разница в том, что личный транспорт, владелец этого транспорта не хочет иметь каких-то ограничений в его использовании. Что касается коммерческого транспорта – здесь всё намного проще. То есть он выполняет конкретную задачу. И, в основном, эти задачи – они, скажем, унифицированы на протяжении всего срока эксплуатации. То есть если это пассажирский транспорт, он перевозит пассажиров по определённым маршрутам. Если это грузовой транспорт, то он перевозит товары с одного места на второе или выполняет технологические операции.

Поэтому нам ещё в плане внедрения, на мой взгляд, именно личного транспорта в больших городах надо пройти большой путь. И начало этого пути должно заключаться в том, что проектировка новых микрорайонов и новых домов должна вестись с учётом наличия зарядной инфраструктуры. Если этого не будет, а этого пока нет, то внедрение именно в городах электромобилей, оно будет связано с проблемами.



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