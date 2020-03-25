Вы точно смотрели «Движение вверх». Один из героев того легендарного финала - белорус

Источник материала: Tut.by

Белорус Иван Едешко был баскетболистом легендарной сборной СССР, которая выиграла Олимпиаду-1972 в Мюнхене. Именно он отдал «золотой» пас в финальном матче с американцами, о котором позже красочно и патриотично расскажет режиссер фильма «Движение вверх». Хотя сам Иван Иванович не любит, когда величие его карьеры сводят лишь к одному, пусть и олимпийскому финалу. «На всякий случай, я три года подряд играл за сборную Европы и вошел в символическую сборную СССР, которую выбирали в канун столетия российского баскетбола», — отмечал он в одном из интервью.

Сегодня Едешко исполняет 75. И по этому случаю SPORT.TUT.BY собрал несколько любопытных мыслей знаменитого баскетболиста — о Беларуси, Америке и спортивных драмах в кино.



Источник: FB Ивана Едешко

О детстве и патриотизме

Я считаю себя в первую очередь белорусом, а уж только потом россиянином.

Вспоминаю свое детство — там, кроме спорта, иного досуга и не было. Уроки наспех сделал — и во двор. Одна секция, другая. А потом в баскетбол записался. И вот с 14 лет с ним не расстаюсь.

Физкультура и спорт — это допинг для мозга, хорошее самочувствие, работоспособность.

У нас вообще физкультура не считается чем-то важным. Еще один урок добавить? Да вы что? Это невозможно! Зато в Америке, Австралии, Европе почему-то возможно. Там понимают, что физкультура нужна больше, чем ряд предметов, малоприменимых к реалиям.



Источник фото: FB Ивана Едешко

О загранице и жизни советских спортсменов

Быть известным спортсменом приятно: участвуешь в светской жизни, знакомишься с людьми искусства, растешь во всех отношениях. Я, кстати, из-за этого в Москве и остался.

Первые впечатления [от поездки в Штаты], безусловно, были самыми сильными. Очень хорошо понял историю одного нашего депутата Верховного Совета, который искренне верил в то, что говорили по телевизору про загнивающий капитализм. Когда он зашел в первый попавшийся супермаркет и увидел выбор товаров, от избытка чувств просто сел на пол и заплакал. В наших газетах ведь не писали, что на советский манер в Штатах уже выстроен коммунизм. Есть абсолютно все.

В США вся система построена так, чтобы дать реализоваться тому, кто действительно этого хочет. За это я Америку и люблю.



Иван Едешко — справа. Источник фото: FB Ивана Едешко

Провожали нас [на турниры] всегда серьезно. Встречи с ветеранами, мамой Зои Космодемьянской, посещение мавзолея, клятва у памятника «Родина-мать» в Волгограде, напутствия трудовых коллективов: «Даешь золото!» Потом в ЦК комсомола. Перед Мюнхеном-1972 инструктировали особенно тщательно. Мол, едете в логово фашизма.

Когда журналисты у меня спрашивают: «Не жалеете, что родились не в то время, не там? Вам бы с вашим талантом играть в НБА, все имели бы!» — я всегда отвечаю: «Нет». Я играл в 70-е годы — лучшее время, которое я ни на что не променяю. И люди были другими, и их запросы. И дружба, и честность, и искренность — все было.

О финале Олимпиады-1972 и «Движении вверх»

В Мюнхене наш план был — второе место. И когда мы вышли в финал, настроение было уже приподнятым. Задача выполнена, призовые обеспечены. Скоро окончание Олимпиады — наконец-то можно сбросить нервное напряжение пивом и сосисками. А американцы подошли к финалу как асфальтоукладчик.



Иван Едешко — второй справа в нижнем ряду. Источник фото: FB Ивана Едешко

Всю игру мы вели — пять-семь, иногда десять очков. И вот когда до цели остается всего ничего, в предчувствии большой победы у нас начался мандраж…

За три секунды до конца американцы вышли вперед 49:48. Ну, а дальше вы сами знаете.

Когда мне впервые показали сценарий «Движения вверх», я был немного озадачен: идея показалась странной. Отношение изменилось после начала съемок. На первых порах встревал довольно часто, но мне говорили, что это — художественное произведение, и точная детализация тренировочного процесса или игровых моментов не всегда должна стоять во главе угла.

Баскетбол показан немного по-другому, но очень зрелищно. Действо на экране захватило зрителей, у людей мурашки бежали по коже, а некоторые женщины даже плакали. Это больше, чем фильм о трех секундах.



Фото: личный архив Егора Климовича

Подрастающему поколению нужны примеры, ориентиры. Это актуально везде, не только в спорте. Гордость за страну, за людей, которые ее представляют, и есть патриотизм, в котором мы очень нуждаемся.

Американцы тоже сняли фильм о том финале. Приезжали сюда, брали интервью у тренеров, игроков, ко мне завалились. Я согласился сниматься на условии, что потом получу кассету. Прислали, посмотрел. Грязный такой фильм получился, одна мысль: несправедливо, нечестно. Американцы недооценили нас в том финале, за что и поплатились. Но признаться в этом не могут и по сей день.

О том, как сложилась жизнь

Сейчас ведь меня могло и не быть. Бог, видимо, решил послать мне испытания, но я с честью их прошел. Несколько лет назад перенес в Германии сложнейшую операцию, на которую нужны были большие деньги. Думал квартиру продавать, но друзья выручили. И даже обиделись, когда предложил им возвращать деньги частями. Говорят: «Ваня, во-первых, ты наш друг. А во-вторых, живая история. Мы, может, на тех твоих трех секундах выросли — как на примере могучего советского духа».





О чем мне жалеть? Думаю, мне немало удалось в этой жизни. Дерево посадил, дом построил, дочь есть, внуки, книгу написал. В честь моей команды играл гимн, я награжден орденами и медалями своей страны, я заслуженный мастер спорта и тренер СССР… Так что я доволен тем, что сделал, через что прошел.

Текст подготовлен по материалам газет «Прессбол» , «Аргументы и факты» и «Культура» .