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Стильно и уютно: Balenciaga выпустил домашние тапочки за 418 долларов

25.03.2020 17:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стильно и уютно: Balenciaga выпустил домашние тапочки за 418 долларов

Дом моды Balenciaga выпустил домашние тапочки без задника и с квадратным носом. Стоимость – 387 евро (около 418 долларов). Об этом сообщает Hypebae.



Роскошная домашняя обувь красного цвета произведены в Италии из фланелевого материала. Благодаря кожаной отделке тапочки можно носить и дома, и на улице.  


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Дом моды Balenciaga выпустил домашние тапочки без задника и с квадратным носом. Стоимость – 387 евро (около 418 долларов). Об этом сообщает Hypebae. Роскошная домашняя обувь...
 
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