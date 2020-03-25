Стильно и уютно: Balenciaga выпустил домашние тапочки за 418 долларов

Источник материала: ОНТ

Дом моды Balenciaga выпустил домашние тапочки без задника и с квадратным носом. Стоимость – 387 евро (около 418 долларов). Об этом сообщает Hypebae.







Роскошная домашняя обувь красного цвета произведены в Италии из фланелевого материала. Благодаря кожаной отделке тапочки можно носить и дома, и на улице.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram