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Стильно и уютно: Balenciaga выпустил домашние тапочки за 418 долларов
Источник материала: ОНТ
Дом моды Balenciaga выпустил домашние тапочки без задника и с квадратным носом. Стоимость – 387 евро (около 418 долларов). Об этом
Роскошная домашняя обувь красного цвета произведены в Италии из фланелевого материала. Благодаря кожаной отделке тапочки можно носить и дома, и на улице.
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Дом моды Balenciaga выпустил домашние тапочки без задника и с квадратным носом. Стоимость – 387 евро (около 418 долларов). Об этом сообщает Hypebae. Роскошная домашняя обувь...
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