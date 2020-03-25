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Капризы погоды. Румынию весной завалило снегом
Источник материала: СТВ
Новости Румынии. В Румынию неожиданно вернулась зима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На юго-запад страны обрушились сильные снегопады, а температура воздуха резко понизилась. Здесь объявлен оранжевый уровень опасности.
Автолюбители оказались не готовы к таким погодным сюрпризам. Видимость на дорогах значительно ухудшилась. Фиксируются многочисленные ДТП. В горных районах, где произошли сходы лавин, на трассах оказались заблокированы десятки автомобилей.
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Новости Румынии. В Румынию неожиданно вернулась зима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На юго-запад страны обрушились сильные снегопады, а...
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