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Капризы погоды. Румынию весной завалило снегом

25.03.2020 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Румынии. В Румынию неожиданно вернулась зима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Капризы погоды. Румынию весной завалило снегом

На юго-запад страны обрушились сильные снегопады, а температура воздуха резко понизилась. Здесь объявлен оранжевый уровень опасности.

Капризы погоды. Румынию весной завалило снегом

Автолюбители оказались не готовы к таким погодным сюрпризам. Видимость на дорогах значительно ухудшилась. Фиксируются многочисленные ДТП. В горных районах, где произошли сходы лавин, на трассах оказались заблокированы десятки автомобилей. 

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Новости Румынии. В Румынию неожиданно вернулась зима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  На юго-запад страны обрушились сильные снегопады, а...
 
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