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ЕАЭС снизит пошлины на товары повышенного спроса

25.03.2020 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Евразийский экономический союз временно снизит или обнулит пошлины на товары повышенного спроса на своей территории. Соответствующее решение принял Совет Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ЕАЭС снизит пошлины на товары повышенного спроса

Речь идёт о продуктах питания, детских товарах, медицинских средствах, лекарствах и компонентах для их производства. Полный перечень продукции будет определён в течение недели.

ЕАЭС снизит пошлины на товары повышенного спроса

В случае, если в какой-то из стран-участниц организации возникнет дефицит, государства договорились координировать свои действия. При возникновении необходимости, будут решаться вопросы взаимных поставок и оказания гуманитарной помощи.

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Новости мира. Евразийский экономический союз временно снизит или обнулит пошлины на товары повышенного спроса на своей территории. Соответствующее решение...
 
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