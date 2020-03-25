|
«Белнефтехим» о Malanka: «До 300 тысяч сможет в сутки обеспечивать система заправочных станций»
Источник материала: СТВ
Развитие электротранспорта обсуждали во время съёмок программы
Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:
Поэтому мы пока, исходя из того, что по плотности брать – полтора автомобиля, в среднем, на заправочную станцию имеем. Но перспектива – это уже, по-моему, до 300 тысяч сможет в сутки обеспечивать система заправочных станций. Это вот в ближайшие несколько лет. То есть 2025-2030 год.
Почему белорусы не спешат пересаживаться на электроавтомобили? Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический?
Смотрите 25 марта в 20.30 на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развитие электротранспорта обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Олег Быцко об электроавтомобилях: «Нам ещё в плане внедрения личного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)