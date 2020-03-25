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В Англии ведущие клубы премьер-лиги объединились против «Манчестер Сити»

25.03.2020 17:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Англии ведущие клубы премьер-лиги объединились против «Манчестер Сити»

В Англии продолжается скандал с финансовыми махинациями футбольного клуба «Манчестер Сити».

Ведущие клубы премьер-лиги выступили против того, чтобы наказание «горожан» было отложено на период рассмотрения апелляции на решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде. Всего восемь команд подали жалобы. Среди них значатся гранды «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси». 

Напомним, в феврале «Манчестер Сити» был исключен на два года из еврокубков за нарушения финансового фэйр-плей.

 

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В Англии продолжается скандал с финансовыми махинациями футбольного клуба «Манчестер Сити». Ведущие клубы премьер-лиги выступили против того, чтобы наказание...
 
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