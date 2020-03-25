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Белорусских производителей сладостей могут объединить в холдинг

25.03.2020 19:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусских производителей кондитерских изделий могут объединить в холдинг. Это поможет отрасли конкурировать с зарубежными производителями и стать значимым игроком мирового рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кондитерская промышленность в мире относится к динамично развивающимся и быстрорастущим сегментам рынка. В то же время белорусские предприятия сталкиваются с рядом проблем: нет единой стратегии продвижения продукции, отсутствует маркетинговый анализ рынка. Это приводит к снижению эффективности сбыта. Холдинг поможет объединить усилия и выступить единым фронтом в борьбе с иностранными производителями за белорусского покупателя.

Больше новостей экономики за 25 марта здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Белорусских производителей кондитерских изделий могут объединить в холдинг. Это поможет отрасли конкурировать с зарубежными производителями и...
 
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