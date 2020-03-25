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И песня льется прямо в душу…

28.03.2020 07:02 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В преддверии Дня работников ЖКХ, каменецких коммунальников с концертом приехал поздравить автор-исполнитель, поэт и композитор, известный шансонье Виталий Аксёнов. В своем плотном гастрольном графике артист сумел выделить время и порадовал нашего зрителя душевной песней в невероятно искреннем и красивом исполнении.

Виталий Аксёнов родом из Бреста, сейчас проживает в Санкт-Петербурге. Его творчество многогранно, как сама жизнь. Он поет о любви и дружбе, патриотизме и чести. Исполнитель затрагивает самые актуальные для множества современников темы. Его песни – это нечто большее, чем просто слова и музыка.

– К сожалению, я редко бываю на своей родной – Брестчине. Приехав в Каменец, понял, что не так часто бывал в этом прекрасном городе. С удовольствием отметил, как здесь красиво и чисто. И в этом именно ваша заслуга. Вы – молодцы! Сегодня я делюсь с вами своей душой и сердцем. И поздравляю с профессиональным праздником! Спасибо за любовь, за искру в глазах, за то, что вы рядом! – такими словами артист приветствовал каменчан.

И каждый из сидящих в зале во время концерта нашел в песнях Виталия Аксёнова слова, которые коснулись струн души, куда допускаются только самые близкие. А, возможно, и вовсе – никто.

Невероятная харизма, энергия и бесконечный талант артиста заворожили зал. Аплодисменты не стихали. А как еще реагировать, когда артист поет только вживую и знает, какие слова сказать благодарному зрителю?

Виталий Аксёнов, обладатель многочисленных наград и благодарностей, лауреат Национальной премии «Шансон Года в Кремле», и в этот день не остался без внимания. Ему вручили благодарность от ГАИ УВД Брестского облисполкома как автору гимна Брестской Госавтоинспекции. И, конечно, цветы и подарки от коммунальников презентовал артисту директор КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ» Павел Заграй.

В завершение Виталий Аксёнов обещал вернуться в Каменец с большим сольным концертом.

Анастасия ЯНКИНА.

И песня льется прямо в душу…

Author: Редактор сайта

И песня льется прямо в душу…

Редактор сайта

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Теги: Брест
 
 
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В преддверии Дня работников ЖКХ, каменецких коммунальников с концертом приехал поздравить автор-исполнитель, поэт и композитор, Сообщение И песня льется прямо в...
 
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