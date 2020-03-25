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Водородный автобус разрабатывают на «Белкоммунмаше»
Источник материала: СТВ
Развитие электротранспорта обсуждали в программе
Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
То есть это не только какие-то просто размышления. Мы когда говорим, сейчас впервые,по сути дела, если мы об этом не говорим, у нас как бы время не созрело, а, на самом деле, мы живём уже немножко другими направлениями. Поэтому – в каком объёме. Понятно, что останется ДВС, но он уже свои возможности исчерпал. Вот что надо сказать: и технологически, и по затратной части. Чтобы сегодня Евро-6 сделать, это уже дорогущая штука. А практически такой автобус уже стоит в тех же пределах, что и электрический автобус. Вот вам и результат. А что такое стимулирование, как, допустим, в Англии сегодня 4 миллиарда у них фунтов выделено только на разницу доплаты перевозчикам-операторам между дизельным двигателем и электроавтобусом. Только эта сумма выделена им – уже стимулирование. Да, это произойдёт очень быстро. Поэтому, в этой части однозначно. А дальше будут технологии бороться уже более современные. Понятно, с дизельными, бензиновыми. Хотя те тоже будут пытаться усовершенствоватся. Но там уже предел, там уже всему есть предел. И дальше это будет только возрастать цена, а она будет сближать продукт.
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