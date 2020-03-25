Выбираем пол для прихожей: топ удачных вариантов для вашей квартиры

Источник материала: Tut.by



Планируете ремонт и не знаете, как оформить прихожую? Команда TAM.BY подсказывает, какой пол должен быть в прихожей, а какие покрытия лучше не использовать.

Содержание:

Что важно учесть перед ремонтом





Прихожая — первое пространство, куда ступает нога человека в квартире, поэтому пол в этой части дома должен быть износостойким. Мокрая обувь, грязные следы, песок — эти и иные факторы не должны влиять на состояние напольного покрытия. Кроме того, выбранный материал просто обязан радовать хозяина и гостей своим дизайном.

Однако не любой материал подойдет под сложные требования к полу. Какой пол в прихожей сделать лучше всего — давайте рассмотрим детально.

Линолеум





Бюджетный материал для пола в прихожей — это линолеум. Среди качеств — влагостойкость, простота в уходе, большой выбор дизайна. Может имитировать камень, плитку, дерево и другие материалы. Различают синтетический (бытовой) и натуральный линолеум.

С первым видом покрытия знаком каждый из нас, со вторым — не все. Это так называемый мармолеум, который состоит из древесины, природных смол, мел, масла растительного происхождения, поэтому отличается экологичностью.

Плюсы. Невысокая стоимость бытового линолеума. Натуральный обладает противопожарными свойствами.

Минусы. Дешевый синтетический линолеум истирается, «продавливается» ножками мебели. Особенно если под ним плохо выровнен пол.

Кварцвиниловая плитка



Кварцвинил — это вовсе не керамика, а штучный линолеум (или люксовая виниловая плитка). Обладает теми же базовыми свойствами, что и линолеум выше, только еще более ударопрочный, теплый и не требует подложки перед укладкой. При повреждении кварцвиниловой плитки не нужно менять все покрытие: достаточно заменить один фрагмент.

Плюсы. Повышенные шумоизоляция, ударопрочность. Подходит для теплых полов.

Минусы. Дороже бытового линолеума и даже ламината.

Ламинат





Некоторые хозяева, пытаясь понять, какой пол в прихожей сделать лучше всего, обращают внимание на ламинат. В некоторых случаях покрытие имитирует плитку или камень, а его цена не превышает стоимости линолеума. Что касается применения в прихожей, то рекомендуется выбирать влагостойкий ламинат (32−34 класс) с монтажом гидроизоляции и пропиткой от влаги.

Плюсы. Бюджетная альтернатива паркетной доске.

Минусы. Вздувается при попадании влаги на стыки.

Паркетная доска и паркет





Паркетная доска состоит из нескольких слоев: два нижних слоя — древесина, финишное покрытие — ценная порода дерева. Такая структура повышает устойчивость материала к повышенной влажности, перепадам температур. Однако при частом контакте доски с грязью натуральное покрытие теряет со временем вид.

Плюсы. Экологичность. Большой выбор рисунка. Возможность обновления покрытия шлифовкой.

Минусы. Дороговизна. Уязвимость перед царапинами, невозможность использования в квартире с домашними животными.

Керамическая плитка



Прочный материал для пола в прихожей, которому присущи: долговечность, износостойкость и простота в уходе. Сегодня каждый магазин плитки предлагает керамику в большом ассортименте, среди которого легко найти плитку с имитацией под разные материалы. Также под таким материалом можно провести отопление.

Плюсы. Прочность, устойчивость к влаге, экологичность, большой диапазон по стоимости.

Минусы. Холодная поверхность, хрупкость при повреждении очень тяжелыми предметами.

Керамогранит





Получают путем смешивания глины, кварцевого песка, полевого шпата и красящих пигментов. Благодаря соединению свойств керамики и гранита покрытие отличается повышенной износостойкостью, ударопрочностью, неподверженностью царапинам и даже огню. На ощупь имитирует натуральный камень, по дизайну может напоминать гранит, плитку, дерево.

Плюсы. Прочность выше, чем у керамики.

Минусы. Большой вес, холодный материал.

Какой материал для пола в прихожей не подойдет





Покрытие с низким классом износостойкости

Так, класс повышенной прочности (для плитки — 5, для ламината — 34) означает, что материал может использоваться в офисах, производственных, общественных помещениях.

Керамическая плитка для прихожей подойдет 3-го или 4-го класса, но никак не 1−2 (они подходят для хождения в мягкой обуви, например в ванной).

Ламинат для прихожей должен обладать минимум 31-м или 32-м классами.

Скользкий материал

Например, керамическая плитка не должна скользить: в прихожую лучше выбрать изделие с матовой поверхностью.

Надеемся, наши советы помогли вам разобраться, какой пол должен быть в прихожей. Кстати, это не весь ассортимент покрытий: за подробной консультацией вы можете обратиться к специалистам компаний из каталога TAM.BY .