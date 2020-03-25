ГАИ Минска усилила контроль за участниками дорожного движения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не ради штрафов, а для профилактики. ГАИ Минска на этой неделе усилила контроль за пешеходами и водителями, передает телеканал «МИР 24».



Сотрудники Госавтоинспекции дежурят около переходов и рядом с участками, где часты наезды на людей. Также на особом контроле места массового скопления граждан. Инспекторы отслеживают, как водители пропускают пешеходов. За нарушение автолюбителям грозит штраф – до 50 долларов. За переход дороги в неположенном месте можно заплатить около 30 долларов. Правда, чаще всего с нерадивыми пешеходами проводят только профилактическую беседу. Цель акции – предупредить аварии.

«Сотрудники не только несут службу вблизи аварийно-опасных участков. Также эти участки анализируются, проводятся соответствующие инфраструктурные изменения для того, чтобы обезопасить указанные места», – рассказала начальник отдела по агитации и пропаганде управления Госавтоинспекции Минска Александра Попова.

За два месяца этого года произошло почти 60 наездов на пешеходов. Два человека погибли.