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ГАИ Минска усилила контроль за участниками дорожного движения
25.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Не ради штрафов, а для профилактики. ГАИ Минска на этой неделе усилила контроль за пешеходами и водителями, передает телеканал «МИР 24».
За два месяца этого года произошло почти 60 наездов на пешеходов. Два человека погибли.
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Сотрудники Госавтоинспекции дежурят около переходов и рядом с участками, где часты наезды на людей.
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