ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Приорбанк поможет вам вести бизнес, даже оставаясь дома

26.03.2020 07:10 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

​Приорбанк поможет вам вести бизнес, даже оставаясь дома

Поддерживая бизнес, Приорбанк продолжает оставаться на связи, однако переводит все возможные операции в онлайн. Сейчас создана удобная и функциональная инфраструктура для работы бизнеса «на удаленке», которая позволяет обойтись без посещения отделений, начиная с подключения к Интернет-банку и заканчивая получением справок.


Что бизнес сейчас может делать дистанционно?

  • совершать платежи везде, где есть Интернет, в том числе через Мобильный банк;
  • утверждать документы через М-код, что избавляет от необходимости всегда держать при себе флэшку с электронной цифровой подписью;
  • использовать выгодные курсы валют в Интернет-банке, при этом курсы выгоднее, чем при личном обращении в банк;
  • пользоваться автоматически обновляемыми банковскими справочниками и избегать ошибок на этапе ввода документов в систему;
  • передавать документы в банк (например, договор или копию паспорта) через Интернет-банк, Клиент-банк и электронную почту;
  • получать документы от банка через Интернет-банк или Клиент-банк;
  • получать справки через Интернет-банк или Клиент-банк;
  • получать выписки и копии платежных инструкций с отметкой банка через Интернет-банк и Клиент-банк;
  • вносить выручку через широкую сеть терминалов самообслуживания, в том числе в режиме 24/7.

Подробнее про все возможности интернет-банка и мобильного банка для бизнеса, а также о других возможностях дистанционных сервисов банка можно узнать на его сайте.


Интернет-банк для бизнеса полностью совместим с 1С и SAP и позволяет гибко управлять финансовыми процессами и совершать платежи везде, где есть интернет: так что неважно, работаете вы из офиса или из дома.

Если вы не являетесь клиентом банка, оставьте заявку на сайте банка, менеджер Приорбанка приедет к вам для подписания всех необходимых документов. Также через заявку на сайте вы можете получить консультацию по любому продукту, будь то зарплатное обслуживание, эквайринг или факторинг.

Что это значит?

Вести бизнес не выходя из дома теперь стало еще удобнее. Если вам все-таки необходимо связаться с банком, вы по-прежнему можете сделать это по телефонам отделений, контакт-центра или по электронной почте.

Управляйте вашим бизнесом, даже оставаясь дома. Приорбанк заботится о вас.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В условиях, когда белорусские компании стремительно переходят на удаленную работу, Приорбанк, заботясь о времени и здоровье клиентов, создал удобный и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самолет Су-27 упал в Черное море
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика