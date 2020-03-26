Источник материала: Myfin

​Приорбанк поможет вам вести бизнес, даже оставаясь дома

Поддерживая бизнес, Приорбанк продолжает оставаться на связи, однако переводит все возможные операции в онлайн. Сейчас создана удобная и функциональная инфраструктура для работы бизнеса «на удаленке», которая позволяет обойтись без посещения отделений, начиная с подключения к Интернет-банку и заканчивая получением справок.







Что бизнес сейчас может делать дистанционно?

совершать платежи везде, где есть Интернет, в том числе через Мобильный банк;

утверждать документы через М-код, что избавляет от необходимости всегда держать при себе флэшку с электронной цифровой подписью;

использовать выгодные курсы валют в Интернет-банке, при этом курсы выгоднее, чем при личном обращении в банк;

пользоваться автоматически обновляемыми банковскими справочниками и избегать ошибок на этапе ввода документов в систему;

передавать документы в банк (например, договор или копию паспорта) через Интернет-банк, Клиент-банк и электронную почту;

получать документы от банка через Интернет-банк или Клиент-банк;

получать справки через Интернет-банк или Клиент-банк;

получать выписки и копии платежных инструкций с отметкой банка через Интернет-банк и Клиент-банк;

вносить выручку через широкую сеть терминалов самообслуживания , в том числе в режиме 24/7.

Подробнее про все возможности интернет-банка и мобильного банка для бизнеса, а также о других возможностях дистанционных сервисов банка можно узнать на его сайте.





Интернет-банк для бизнеса полностью совместим с 1С и SAP и позволяет гибко управлять финансовыми процессами и совершать платежи везде, где есть интернет: так что неважно, работаете вы из офиса или из дома.

Если вы не являетесь клиентом банка, оставьте заявку на сайте банка, менеджер Приорбанка приедет к вам для подписания всех необходимых документов. Также через заявку на сайте вы можете получить консультацию по любому продукту, будь то зарплатное обслуживание, эквайринг или факторинг.

Что это значит?

Вести бизнес не выходя из дома теперь стало еще удобнее. Если вам все-таки необходимо связаться с банком, вы по-прежнему можете сделать это по телефонам отделений, контакт-центра или по электронной почте.

Управляйте вашим бизнесом, даже оставаясь дома. Приорбанк заботится о вас.