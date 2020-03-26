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Приорбанк поможет вам вести бизнес, даже оставаясь дома
Источник материала: Myfin
Поддерживая бизнес, Приорбанк продолжает оставаться на связи, однако переводит все возможные операции в онлайн. Сейчас создана удобная и функциональная инфраструктура для работы бизнеса «на удаленке», которая позволяет обойтись без посещения отделений, начиная с подключения к Интернет-банку и заканчивая получением справок.
Что бизнес сейчас может делать дистанционно?
Подробнее про все возможности интернет-банка и мобильного банка для бизнеса, а также о других возможностях дистанционных сервисов банка можно узнать на его сайте.
Интернет-банк для бизнеса полностью совместим с 1С и SAP и позволяет гибко управлять финансовыми процессами и совершать платежи везде, где есть интернет: так что неважно, работаете вы из офиса или из дома.
Если вы не являетесь клиентом банка, оставьте заявку на сайте банка, менеджер Приорбанка приедет к вам для подписания всех необходимых документов. Также через заявку на сайте вы можете получить консультацию по любому продукту, будь то зарплатное обслуживание, эквайринг или факторинг.
Что это значит?
Вести бизнес не выходя из дома теперь стало еще удобнее. Если вам все-таки необходимо связаться с банком, вы по-прежнему можете сделать это по телефонам отделений, контакт-центра или по электронной почте.
Управляйте вашим бизнесом, даже оставаясь дома. Приорбанк заботится о вас.
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