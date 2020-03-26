Как выглядит и кому принадлежит «резиденция президента» на родине Лукашенко в Александрии

Источник материала: Tut.by

Комплекс в деревне Александрия-2, который местные называют «резиденцией президента», на самом деле принадлежит связанной с бизнесменом Алексеем Олексиным компании «Белнефтегаз». Это следует из данных единого госрегистра недвижимого имущества Беларуси. Помимо этого комплекса в деревне примерно на 30 дворов находится родительский дом Александра Лукашенко, а в конце 2019 года здесь открылось почетное консульство Грузии, которое возглавляет еще один влиятельный бизнесмен — Сергей Тетерин. Смотрите, как все это выглядит.





Что это за Александрия-2?

Деревня Александрия в Шкловском районе разделена на две части: старая и новая, как говорят старожилы. Разделяет их железная дорога — на границе находится одноименная железнодорожная станция. Внешне две части деревни тоже немного различаются.

Александрия-2 примерно на 30 дворов представляет собой две небольшие улицы, которые образуют круг. В его центре — яблоневый сад.





Тут идеально ровные дороги, образцовые домики ОАО «Александрийское», несколько домов постарше, магазин, баня и восстановленная родительская хата Александра Лукашенко.





Как выглядит комплекс, который называют «резиденцией»

Практически напротив нее — комплекс с десятком камер наблюдения и без опознавательных знаков на берегу реки. Вот его примерные границы:

На территории, которая просматривается не полностью, расположено несколько одноэтажных строений, напоминающих гостевые дома, и двухэтажный деревянный коттедж. Есть тут также баня и беседки. Рядом с комплексом — вертолетная площадка.









Через забор от коттеджа — закрытая забором с плотной сеткой спортивная площадка. Она разделена на зоны для игры в баскетбол, волейбол, большой теннис и мини-футбол. В определенные часы здесь можно заниматься бесплатно всем желающим.









Местные говорят, что в этом комплексе останавливается Александр Лукашенко, а также принимает гостей, которые приезжают, например, на праздник Купалье. Поэтому жители Александрии называют это место резиденцией президента. Но, как оказалось, это не так.

Этот земельный участок площадью 3,15 гектара на праве аренды принадлежит компании «Белнефтегаз», которая связана с крупным и влиятельным бизнесменом Алексеем Олексиным. Ему среди прочего также подконтрольна компания «Энерго-Оил», которая занимается «Табакерками», и МТБанк.





Что же касается комплекса в Александрии, то эта земля передана в аренду «Белнефтегазу» с 2012 по 2111 годы. Годовая арендная плата — 758 рублей. Целевое назначение участка — для строительства и обслуживания объекта «Комплекс по обслуживанию делегаций в деревне Александрия-2». Сам комплекс тоже принадлежит «Белнефтегазу».

В 2019 году этой компании также был предоставлен соседний участок в 0,7 гектара для строительства дома гостиничного типа, который уже практически завершен.





Годовая арендная плата за эту землю — 286 рублей. Срок аренды — до осени 2118 года.





А что представляет собой почетное консульство Грузии?

Недалеко от комплекса «Белнефтегаза» расположен еще один интересный объект — построенный в 2015 году дом бизнесмена, главы Белорусской теннисной федерации и почетного консула Грузии в Беларуси Сергея Тетерина. Именно здесь в конце 2019 года он открыл почетное консульство этой страны.





Компании Тетерина занимаются дистрибуцией продуктов и алкоголя, общепитом (как минимум — бар «Свободы, 4»), а также собираются строить многофункциональный комплекс напротив Дворца независимости в Минске. Бизнесмен известен также тем, что приобщил Александра Лукашенко к большому теннису.





Дом Тетерина в Александрии имеет общую площадь в 160 квадратных метров. Расположен на участке в 0,24 гектара.

По соседству с объектами Тетерина и «Белнефтегаза» стоят дома, которые принадлежат ОАО «Александрийское».





Судя по всему, там живут работники хозяйства. Возле одного из них стоит "Ауди-80" из начала 90-х. Возле других — иногда паркуются престижные машины из конца 2010-х.