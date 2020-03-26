Минских врачей будут кормить в кафе бесплатно

Уже завтра, 26 марта врачам Минской инфекционной больницы отправят первые 100 порций обедов.





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Как рассказал шеф-повар кафе Юрий Агеенко, у них нет миссии накормить голодных, но зато они могут сэкономить медикам лишние 15 минут, «чтобы они не бегали по буфетам и не думали какую котлету им съесть».





«Мы не хотим быть матерью Терезой, мы хотим быть бабушкой Аней! Сейчас врачам не доехать до своей мамы и не покушать вкусного борща. А мы можем этот борщ приготовить и им привезти», – считает Юрий Агеенко.





Меню кафе уже расписано на неделю. При необходимости со следующей недели количество порций можно увеличить до 300 комплексов.





сообщает «Беларусь 1». Данную инициативу кафе поддержали некоторые поставщики продуктов и производители одноразовой посуды,«Беларусь 1».



