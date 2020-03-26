ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минских врачей будут кормить в кафе бесплатно

26.03.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Для того, чтобы обеспечить горячим питанием столичных врачей, это минское кафе даже закрыло свои двери для посетителей.

 Уже завтра, 26 марта врачам Минской инфекционной больницы отправят первые 100 порций обедов.

фото носит иллюстративный характер

Как рассказал шеф-повар кафе Юрий Агеенко, у них нет миссии накормить голодных, но зато они могут сэкономить медикам лишние 15 минут, «чтобы они не бегали по буфетам и не думали какую котлету им съесть».

«Мы не хотим быть матерью Терезой, мы хотим быть бабушкой Аней! Сейчас врачам не доехать до своей мамы и не покушать вкусного борща. А мы можем этот борщ приготовить и им привезти», – считает Юрий Агеенко.

Меню кафе уже расписано на неделю. При необходимости со следующей недели количество порций можно увеличить до 300 комплексов.

Данную инициативу кафе поддержали некоторые поставщики продуктов и производители одноразовой посуды, сообщает «Беларусь 1».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для того, чтобы обеспечить горячим питанием столичных врачей, это минское кафе даже закрыло свои двери для посетителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский Су-27 упал в Черное море - пилота ищут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полымя

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика