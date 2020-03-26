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Путин анонсировал новые налоги на богатых

26.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам анонсировал дополнительные налог на доходы богатых граждан РФ, включая налогообложение перечисляемых за рубеж дивидендов и подоходный налог на проценты, получаемые от инвестиций и банковских вкладов.



«Первое. Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо», - сказал Путин.

«Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%», - предложил он.

«Второе. Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц», - озвучил еще одно предложение Путин.

По его словам, эта мера затронет лишь порядка 1% вкладчиков.

«Предложенные решения – непростые. Но прошу относиться к ним с пониманием. И добавлю, все дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены в результате реализации двух обозначенных мер, предлагаю целевым образом направлять на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном», - резюмировал Путин.
 
 
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Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам анонсировал дополнительные налог на доходы богатых граждан РФ, включая налогообложение перечисляемых за...
 
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