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Минфин принимает меры для устойчивости бюджета
Источник материала: ОНТ
Налоговые и кредитные каникулы, отсрочка по арендной плате – это только часть мер, которые прорабатывает правительство для поддержки предприятий и бизнеса в условиях внешних вызовов – падения цен на нефть и COVID 19 .
Проект документа в ближайшее время должен быть представлен на рассмотрение Президенту.
В первую очередь, ориентация на отрасли, которые могут потенциально пострадать от внешних факторов – туризм, общественное питание, гостиничный бизнес и транспортно-логистическая деятельность. В ситуации закрытия стран и рынков поддержки требуют и экспортно-ориентированные предприятия. Глава государства ставит задачу гибко и оперативно реагировать на внешние вызовы и адаптироваться к ним.
При разработке мер власти учтут предложения предпринимателей и экономических экспертов. Что касается устойчивости базовых бюджетных расходов, в том числе на зарплаты, Минфин подготовился к этой ситуации в прошлом году и резервы есть.
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Налоговые и кредитные каникулы, отсрочка по арендной плате – это только часть мер, которые прорабатывает правительство для поддержки предприятий и бизнеса в...
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