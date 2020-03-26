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Минфин принимает меры для устойчивости бюджета

26.03.2020 08:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минфин принимает меры для устойчивости бюджета

Налоговые и кредитные каникулы, отсрочка по арендной плате – это только часть мер, которые прорабатывает правительство для поддержки предприятий и бизнеса в условиях внешних вызовов – падения цен на нефть и COVID 19 . 

Проект документа в ближайшее время должен быть представлен на рассмотрение Президенту.

В первую очередь, ориентация на отрасли, которые могут потенциально пострадать от внешних факторов – туризм, общественное питание, гостиничный бизнес и транспортно-логистическая деятельность. В ситуации закрытия стран и рынков  поддержки требуют и  экспортно-ориентированные предприятия.  Глава государства ставит задачу гибко и оперативно реагировать на внешние вызовы и адаптироваться к ним. 

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси: «Будем в зависимости от ситуации применять меры, но это будет касаться, конечно же, и налоговой политики и какого-то смягчения налоговых обязательств, если потребуется – будем задействовать бюджетные ресурсы». 

При разработке мер власти учтут предложения предпринимателей и экономических экспертов. Что касается устойчивости базовых бюджетных расходов, в том числе на зарплаты, Минфин подготовился к этой ситуации в прошлом году и резервы есть.


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Налоговые и кредитные каникулы, отсрочка по арендной плате – это только часть мер, которые прорабатывает правительство для поддержки предприятий и бизнеса в...
 
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