Минфин принимает меры для устойчивости бюджета

Источник материала: ОНТ

Налоговые и кредитные каникулы, отсрочка по арендной плате – это только часть мер, которые прорабатывает правительство для поддержки предприятий и бизнеса в условиях внешних вызовов – падения цен на нефть и COVID 19 .

Проект документа в ближайшее время должен быть представлен на рассмотрение Президенту.

В первую очередь, ориентация на отрасли, которые могут потенциально пострадать от внешних факторов – туризм, общественное питание, гостиничный бизнес и транспортно-логистическая деятельность. В ситуации закрытия стран и рынков поддержки требуют и экспортно-ориентированные предприятия. Глава государства ставит задачу гибко и оперативно реагировать на внешние вызовы и адаптироваться к ним.

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси: «Будем в зависимости от ситуации применять меры, но это будет касаться, конечно же, и налоговой политики и какого-то смягчения налоговых обязательств, если потребуется – будем задействовать бюджетные ресурсы».

При разработке мер власти учтут предложения предпринимателей и экономических экспертов. Что касается устойчивости базовых бюджетных расходов, в том числе на зарплаты, Минфин подготовился к этой ситуации в прошлом году и резервы есть.





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